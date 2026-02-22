Επίδομα ενοικίου: Το κρίσιμο λάθος που αφήνει πολλούς εκτός επιδότησης. Προσοχή στην ημερομηνία

Οι δικαιούχοι του επιδόματος ενοικίου που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος αποκλεισμού από την επόμενη πληρωμή αν δεν ανανεώσουν έγκαιρα την αίτησή τους. Η επιδότηση ενοικίου ισχύει για έξι μήνες, μετά τους οποίους απαιτείται υποβολή νέας αίτησης για την επανεξέταση των κριτηρίων επιδότησης.

Προθεσμία και κίνδυνοι αποκλεισμού

Χιλιάδες ενοικιαστές κινδυνεύουν με διακοπή της καταβολής του επιδόματος αν δεν υποβάλουν ανανέωση. Η τρέχουσα κινητοποίηση αφορά κυρίως όσους είχαν εγκριθεί τον Αύγουστο του 2025, με τις αιτήσεις τους να ισχύουν από 1η Σεπτεμβρίου 2025 έως 28 Φεβρουαρίου 2026. Όσοι ολοκληρώσουν τη διαδικασία εντός της προθεσμίας, θα συμπεριληφθούν κανονικά στην πληρωμή της Τρίτης, 31 Μαρτίου 2026.

Διαδικασία ανανέωσης

Για την ανανέωση του επιδόματος, είναι απαραίτητη η υποβολή νέας αίτησης τον τελευταίο μήνα της ισχύος του τρέχοντος επιδόματος, συνοδευόμενη από ένα ενεργό μισθωτήριο συμβόλαιο που καλύπτει το επόμενο εξάμηνο. Η διαδικασία περιλαμβάνει:

1. Έλεγχος προθεσμίας: Υποβολή αίτησης τον τελευταίο μήνα της ισχύος.

2. Επιβεβαίωση μισθωτηρίου: Εξασφάλιση έγκυρου μισθωτηρίου για το επόμενο εξάμηνο.

3. Υποβολή νέας αίτησης: Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

4. Επαναξιολόγηση: Έλεγχος κριτηρίων, για συνέχιση της επιδότησης.

Ποσά επιδοτήσεων

Η μηνιαία επιδότηση ανέρχεται στα 70 ευρώ για έναν δικαιούχο, με προσαύξηση 35 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Στις μονογονεϊκές οικογένειες, η προσαύξηση για το πρώτο ανήλικο μέλος είναι στα 70 ευρώ, ενώ για τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα η προσαύξηση είναι 70 ευρώ για κάθε τέκνο.

Πού γίνεται η αίτηση: Ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Gov.gr epidomastegasis.gr Ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας

Απαιτούμενα: Κωδικοί Taxisnet, ΑΜΚΑ, ενεργό ηλεκτρονικό μισθωτήριο στην ΑΑΔΕ, IBAN.

Κριτήρια επιδότησης

Τα κριτήρια είναι εισοδηματικά, περιουσιακά και διαμονής:

Εισοδηματικά κριτήρια

Το συνολικό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με προσαύξηση 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος. Στις μονογονεϊκές οικογένειες, η προσαύξηση για το πρώτο ανήλικο μέλος είναι 7.000 ευρώ. Για τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, η προσαύξηση είναι επίσης 7.000 ευρώ ανά τέκνο. Το συνολικό εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ ετησίως, ανεξαρτήτως σύνθεσης.

Σημαντικό είναι ότι στο εισοδηματικό όριο δεν προσμετρώνται το Επίδομα Παιδιού, αναπηρικά επιδόματα και το επίδομα αναδοχής. Συμπεριλαμβάνονται όμως τα πραγματικά ή τεκμαρτά εισοδήματα από όλες τις πηγές, προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση.

Περιουσιακά κριτήρια

1) Ακίνητη περιουσία:

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως των 180.000 ευρώ.

2) Περιουσιακό τεκμήριο:

Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών του νοικοκυριού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όπως έχουν δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως το ποσό που προκύπτει από τον εξής μαθηματικό τύπο:

Ετήσιος τόκος = όριο καταθέσεων για κάθε τύπο νοικοκυριού * μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο /100

Τα όρια καταθέσεων για κάθε τύπου νοικοκυριού είναι τα ακόλουθα (συμπεριλαμβάνονται καταθέσεις, μετοχές, ομόλογα κτλ), δεν μπορούν να υπερβαίνει τις 7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενα κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

Η επιμελής τήρηση των διαδικασιών και η έγκαιρη υποβολή των αιτήσεων είναι κρίσιμης σημασίας για τη διασφάλιση της συνέχισης της επιδότησης.

