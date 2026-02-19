Τα 8 πιο περιζήτητα πτυχία για το 2026: Πού «ανοίγουν» οι πόρτες της αγοράς εργασίας

Σύμφωνα με τη Χειμερινή Έρευνα Μισθών 2026 της Εθνικής Ένωσης Κολλεγίων και Εργοδοτών (NACE), η αγορά εργασίας για τους νέους αποφοίτους το 2026 παρουσιάζει μια εικόνα σταθερότητας στις προσλήψεις, αλλά με σημαντικές αυξήσεις στις αρχικές απολαβές για συγκεκριμένους κλάδους. Παρά τις προκλήσεις, ορισμένοι τίτλοι σπουδών παραμένουν «χρυσά διαβατήρια» για άμεση απορρόφηση.

Η λίστα με τα πτυχία υψηλής ζήτησης

Η έρευνα, η οποία συγκέντρωσε στοιχεία από 150 μεγάλες επιχειρήσεις, κατατάσσει τα πτυχία με βάση το ποσοστό των εταιρειών που σκοπεύουν να προσλάβουν νέους αποφοίτους από αυτούς τους κλάδους:

Χρηματοοικονομικά (Finance): 61,3% Μηχανολόγος Μηχανικός (Mechanical Engineering): 61,3% Πληροφορική (Computer Science): 60,0% Διοίκηση Επιχειρήσεων (Business Administration): 58,7% Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (Electrical Engineering): 51,3% Logistics / Εφοδιαστική Αλυσίδα: 44,7% Μάρκετινγκ (Marketing): 44,0% Κοινωνικές Επιστήμες (Social Sciences): 40,0%

Μισθολογικές τάσεις και προοπτικές για το 2026

Παρά τη μείωση του ρυθμού προσλήψεων σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, οι μισθοί για τους «πρωτάρηδες» του 2026 αναμένεται να κινηθούν ανοδικά στους περισσότερους τομείς.

Κλάδος Πληροφορικής: Καταγράφει τη μεγαλύτερη προβλεπόμενη αύξηση μισθού (+6,9%), με τον μέσο αρχικό μισθό να αγγίζει τα $81.535.

Μηχανικοί: Παραμένουν στη δεύτερη θέση των υψηλότερα αμειβόμενων με αύξηση 3,1% και μέσο όρο $81.198.

Επιχειρήσεις & Μαθηματικά: Σημαντική άνοδος προβλέπεται και εδώ, με τις επιχειρήσεις να αναζητούν στελέχη που μπορούν να διαχειριστούν δεδομένα και σύνθετες χρηματοοικονομικές στρατηγικές.

Εξαίρεση: Οι Κοινωνικές Επιστήμες είναι ο μόνος κλάδος που παρουσιάζει οριακή πτώση στις μισθολογικές προσδοκίες (-1,7%), παρά το γεγονός ότι παραμένουν στη λίστα των περιζήτητων πτυχίων.

Η νέα πραγματικότητα: Η πρόκληση του "AI Native" αποφοίτου

Οι εργοδότες για το 2026 δεν αναζητούν απλώς έναν τίτλο σπουδών, αλλά αποφοίτους που είναι εξοικειωμένοι με την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI).

Εξειδίκευση: Οι εταιρείες δίνουν πλέον προτεραιότητα σε όσους μπορούν να χρησιμοποιήσουν εργαλεία AI για την αυτοματοποίηση ροών εργασίας και την ανάλυση δεδομένων.

Χάσμα Δεξιοτήτων: Σύμφωνα με την έκθεση της Cengage Group, υπάρχει ένα κενό ανάμεσα στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση και τις απαιτήσεις της αγοράς, καθώς το 48% των αποφοίτων νιώθει απροετοίμαστο για την πρώτη του δουλειά.

