ΔΥΠΑ: Επιχορήγηση 100% για μισθό και εισφορές – Ποιες επιχειρήσεις και άνεργοι δικαιούνται την επιδότηση

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), το οποίο προσφέρει πλήρη κάλυψη του μισθολογικού και ασφαλιστικού κόστους σε επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων που λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, συνδυάζοντας την εργασία με την επαγγελματική κατάρτιση.

Τα προνόμια για τις επιχειρήσεις

Το πρόγραμμα προσφέρει ισχυρά κίνητρα στον ιδιωτικό τομέα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καλύπτοντας πλήρως το κόστος απασχόλησης:

100% Επιδότηση : Καλύπτεται πλήρως ο μισθός και οι ασφαλιστικές εισφορές για διάστημα 12 μηνών.

: Καλύπτεται πλήρως ο μισθός και οι ασφαλιστικές εισφορές για διάστημα 12 μηνών. Οικονομικό Όφελος: Το συνολικό κέρδος για την επιχείρηση ανέρχεται σε 1.118 ευρώ τον μήνα, δηλαδή 13.416 ευρώ ανά εργαζόμενο για ένα έτος.

Το συνολικό κέρδος για την επιχείρηση ανέρχεται σε 1.118 ευρώ τον μήνα, δηλαδή 13.416 ευρώ ανά εργαζόμενο για ένα έτος. Ευελιξία: Οι επιχειρήσεις μπορούν να προσλάβουν ανέργους όλων των ειδικοτήτων.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να προσλάβουν ανέργους όλων των ειδικοτήτων. Χωρίς Δεσμεύσεις: Μετά τη λήξη του 12μηνου προγράμματος, η επιχείρηση δεν υποχρεούται να διατηρήσει το προσωπικό.

Ποιοι πολίτες είναι δικαιούχοι (Ωφελούμενοι)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες ανέργων, προσφέροντάς τους ταυτόχρονα εργασία και εκπαίδευση:

Δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος: Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν τη συγκεκριμένη κοινωνική παροχή.

Παράλληλη Κατάρτιση: Οι ωφελούμενοι θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα κατάρτισης 80 ωρών σε ειδικότητες όπως υπάλληλος γραφείου ή πωλητής.

Ευέλικτη Εκπαίδευση: Η κατάρτιση πραγματοποιείται εκτός ωραρίου εργασίας, είτε διά ζώσης είτε μέσω τηλεκατάρτισης (σύγχρονης/ασύγχρονης).

Εκπαιδευτικό Επίδομα: Με την ολοκλήρωση της πιστοποίησης, ο άνεργος λαμβάνει επιπλέον επίδομα ύψους 400 ευρώ.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις γίνονται ψηφιακά και η διαδικασία ολοκληρώνεται σε πέντε βασικά βήματα:

Αίτηση Επιχείρησης: Η επιχείρηση υποβάλλει το αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ. Υπόδειξη Ανέργων: Εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ προτείνουν υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια. Επιλογή: Η επιχείρηση επιλέγει τον υποψήφιο που ταιριάζει στις ανάγκες της. Έναρξη Απασχόλησης: Ξεκινά η εργασία παράλληλα με την παρακολούθηση της κατάρτισης. Ολοκλήρωση: Με την επιτυχή πιστοποίηση, καταβάλλεται το εκπαιδευτικό επίδομα στον εργαζόμενο.

Υποβολή αιτήσεων

Αίτηση συμμετοχής επιχειρήσεων: ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Αίτηση συμμετοχής ωφελουμένων: ΚΛΙΚ ΕΔΩ



Το πρόγραμμα παραμένει ανοιχτό μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων θέσεων και του προϋπολογισμού.

