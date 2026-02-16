Βρεφικό γάλα: Έως και 213% ακριβότερο στην Ελλάδα – «Φωτιά» οι τιμές και το 2026

Σε απόγνωση βρίσκονται οι νέοι γονείς στην Ελλάδα, καθώς το βρεφικό γάλα, ένα προϊόν ζωτικής σημασίας και χωρίς εναλλακτικές λύσεις, πωλείται στη χώρα μας σε τιμές έως και τρεις φορές υψηλότερες σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απόκλιση κυμαίνεται από 32% έως και το εξωπραγματικό 213%, καθιστώντας την ελληνική αγορά μία από τις ακριβότερες στην Ευρώπη.

Διψήφιες αυξήσεις μέσα σε έναν χρόνο (2025-2026)

Η ακρίβεια δεν παρουσιάζει σημάδια αποκλιμάκωσης, καθώς οι τιμές στο γάλα σε σκόνη κατέγραψαν σημαντικές ανατιμήσεις το τελευταίο 12μηνο.

Αναλυτικά η σύγκριση των τιμών:

Νο 1 Γάλα για βρέφη (400γρ.): Από 9,89 € το 2025, εκτοξεύθηκε στα 11,74 € το 2026 (+18,71%).

Νο 3 Παιδικό γάλα (400γρ.): Από 8,56 € το 2025, έφτασε τα 10,06 € το 2026 (+17,52%).

Νο 2 Γάλα σε σκόνη (800γρ.): Από 17,29 € το 2025, αυξήθηκε στα 19,09 € το 2026 (+10,41%).

Γάλα σε σκόνη 1–3 ετών (800γρ.): Από 20,25 € το 2025, πωλείται πλέον προς 21,69 € (+7,11%).



Η γενική εικόνα της ακρίβειας: Πού σημειώθηκαν οι μεγαλύτερες αυξήσεις

Το βρεφικό γάλα δεν είναι το μόνο προϊόν που επιβαρύνει τα νοικοκυριά. Σύμφωνα με τα στοιχεία για την περίοδο Ιανουάριος 2025 – Ιανουάριος 2026, οι μεγαλύτερες αυξήσεις εντοπίζονται στα εξής:

Προϊόν/Υπηρεσία - Αύξηση (%)

Μοσχάρι - +25,4%

Σοκολάτες - +20,3%

Καφές - +17,7%

Αεροπορικά εισιτήρια - +15,9%

Φρούτα - +11,8%

Ενοίκια - +8,7%

Αντίθετα, σημαντική ανάσα έδωσε η μείωση της τιμής στο ελαιόλαδο (-30,6%) και στο φυσικό αέριο (-25,8%).



Σοβαρό πλήγμα για τον οικογενειακό προϋπολογισμό

Η κυβέρνηση καλείται να διαχειριστεί τις έντονες πιέσεις, καθώς οι γονείς αδυνατούν να περιορίσουν την κατανάλωση σε ένα προϊόν που αποτελεί τη βάση της διατροφής των βρεφών τους. Η σύγκριση με τις άλλες χώρες της ΕΕ εντείνει τη δυσαρέσκεια, καθώς αναδεικνύει την ελληνική ιδιαιτερότητα στις τιμές των βρεφικών τροφών.

