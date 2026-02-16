Σε αλλαγές στις ημερομηνίες καταβολής για τις συντάξεις Μαρτίου 2026 οδηγεί η αργία της Καθαράς Δευτέρας (23 Φεβρουαρίου). Οι πληρωμές θα ξεκινήσουν νωρίτερα, προκειμένου οι δικαιούχοι να έχουν πρόσβαση στα χρήματά τους πριν από το εορταστικό τριήμερο.

Πότε ξεκινούν οι πληρωμές στους λογαριασμούς

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι πρώτοι συνταξιούχοι θα δουν τα ποσά στους λογαριασμούς τους από την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου.

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026

Την ημέρα αυτή θα καταβληθούν οι συντάξεις στους μη μισθωτούς των τέως ασφαλιστικών ταμείων:

ΟΑΕΕ

ΟΓΑ

ΕΤΑΑ

Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026

Μετά την αργία της Καθαράς Δευτέρας, η ροή των πληρωμών συνεχίζεται για:

Τις κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μη Μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ).

Τις κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά (ν. 4387/2016) για μισθωτούς και μη μισθωτούς από 1/1/2017.

Τις επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.



Πότε πληρώνονται ΙΚΑ και Δημόσιο

Η διαδικασία ολοκληρώνεται στα τέλη της εβδομάδας με την καταβολή στους μισθωτούς και το Δημόσιο.

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026

Καταβάλλονται:

Οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και λοιπών εντασσόμενων ταμείων.

Οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

