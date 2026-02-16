Στην τελική ευθεία βρίσκεται η έκδοση των νέων εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ για περίπου 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων. Η ΑΑΔΕ αναμένεται να «κλειδώσει» την πλατφόρμα του Ε9 μέσα στις επόμενες ημέρες, προκειμένου να ξεκινήσει η επεξεργασία των στοιχείων και η βεβαίωση του φόρου.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, τα νέα ειδοποιητήρια θα αναρτηθούν στις αρχές Μαρτίου, ενώ η εξόφληση θα γίνει σε 12 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να πρέπει να καταβληθεί έως τις 31 Μαρτίου 2026.



Λήγει σήμερα η προθεσμία για τις εκπτώσεις λόγω ασφάλισης

Σήμερα, Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, είναι η τελευταία ημέρα για την υποβολή αιτήσεων στην πλατφόρμα myPROPERTY, ώστε οι ιδιοκτήτες να κατοχυρώσουν τις εκπτώσεις λόγω ασφάλισης της κατοικίας τους έναντι φυσικών καταστροφών (σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα).

Τα ποσοστά της έκπτωσης διαμορφώνονται ως εξής:

Έκπτωση 20%: Για κατοικίες αξίας έως 500.000 ευρώ που ήταν ασφαλισμένες καθ' όλη τη διάρκεια του 2025.

Έκπτωση 10%: Για κατοικίες με αξία άνω των 500.000 ευρώ.

Αναλογική μείωση: Για ακίνητα που ήταν ασφαλισμένα για διάστημα μικρότερο του έτους.



Ποιοι θα δουν μειωμένο και ποιοι αυξημένο λογαριασμό

Το τελικό ποσό του φόρου θα επηρεαστεί από τις μεταβολές στην ακίνητη περιουσία των φορολογουμένων εντός του 2025.

Οι κερδισμένοι:

Όσοι πούλησαν ή μεταβίβασαν ακίνητα (γονικές παροχές, δωρεές).

Κάτοικοι μικρών οικισμών (έως 1.500 κατοίκους), οι οποίοι θα πληρώσουν μισό ΕΝΦΙΑ (έκπτωση 50%) για την κύρια κατοικία τους, εφόσον η αξία της δεν ξεπερνά τις 400.000 ευρώ.

Πάνω από 700.000 φορολογούμενοι με χαμηλά εισοδήματα που δικαιούνται έκπτωση 50% ή πλήρη απαλλαγή (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, ΑμεΑ).

Οι χαμένοι:

Όσοι απέκτησαν νέα ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα.

Ιδιοκτήτες που προχώρησαν σε τακτοποίηση αυθαιρέτων, αυξάνοντας την επιφάνεια των ακινήτων τους στο Ε9.

Τελευταία ευκαιρία για διορθώσεις

Μέχρι την οριστική απενεργοποίηση της πλατφόρμας του Ε9, οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε τελευταίες διορθώσεις στα στοιχεία των ακινήτων τους (τετραγωνικά, ποσοστά συνιδιοκτησίας κ.α.), κίνηση που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη μείωση του τελικού φόρου.

