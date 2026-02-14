'Όχι' από το ΣτΕ για τα Δώρα στο Δημόσιο: Απορρίφθηκε η προσφυγή της ΑΔΕΔΥ – Τι αποφάσισε η Ολομέλεια

Οριστικό τέλος στις ελπίδες χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων για την επιστροφή του 13ου και 14ου μισθού έβαλε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή της ΑΔΕΔΥ και ενός εκπαιδευτικού, κρίνοντας ότι η μη επαναφορά των δώρων δεν παραβιάζει το Σύνταγμα.

Η απόφαση ελήφθη σε διάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών και επηρεάζει το σύνολο του δημόσιου τομέα, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ.

Το σκεπτικό της απόφασης: Γιατί είπαν «όχι» οι δικαστές

Η Ολομέλεια του ΣτΕ αποφάνθηκε ότι η μη καταβολή των επιδομάτων εορτών (Χριστουγέννων, Πάσχα) και αδείας:

Δεν αποτελεί δυσμενή διάκριση: Οι δικαστές έκριναν ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι αποτελούν διαφορετική κατηγορία απασχολούμενων από τον ιδιωτικό τομέα και διέπονται από ειδικό μισθολογικό καθεστώς.

Είναι συμβατή με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο: Απορρίφθηκε το επιχείρημα ότι παραβιάζεται η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τον κατώτατο μισθό και την αξιοπρεπή διαβίωση.

Εξυπηρετεί το γενικό συμφέρον: Η απόφαση ευθυγραμμίζεται με την επιχειρηματολογία του Δημοσίου ότι η μη επαναφορά των δώρων εντάσσεται στο πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής με βάση τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας.

Τι ζητούσε η ΑΔΕΔΥ

Η ΑΔΕΔΥ, εκπροσωπώντας περίπου 700.000 υπαλλήλους, είχε υποστηρίξει ότι η επαναφορά των δώρων είναι πλέον δημοσιονομικά εφικτή, καθώς υπάρχουν πλεονάσματα και δεν υφίστανται οι έκτακτες συνθήκες της κρίσης του 2012. Επικαλέστηκε τις αρχές της ισότητας, της αναλογικότητας και της ανθρώπινης αξίας, τονίζοντας ότι η παρατεταμένη κατάργηση των δώρων οδηγεί σε υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου.

Τέλος στη δικαστική διεκδίκηση

Παρά την αγωγή του εκπαιδευτικού που ζητούσε αποζημίωση για τα δώρα των ετών 2023-2024, το ΣτΕ έκρινε ότι ο νομοθέτης έχει το δικαίωμα να καθορίζει το ύψος των αποδοχών στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής. Με την απόφαση αυτή, κλείνει ουσιαστικά ο δρόμος για μαζικές δικαστικές διεκδικήσεις αναδρομικών για τα δώρα στο Δημόσιο.

Διαβάστε ακόμα: Συντάξεις Μαρτίου: Νωρίτερα οι πληρωμές λόγω Καθαράς Δευτέρας – Οι ημερομηνίες για όλα τα ταμεία