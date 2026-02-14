Οι αόρατοι κλέφτες ρεύματος: 5 συσκευές που καίνε ακόμα και όταν είναι σβηστές – Πώς θα γλιτώσετε έως 15%

Πιστεύετε ότι κλείνοντας την τηλεόραση από το τηλεκοντρόλ ή αφήνοντας τον φορτιστή στην πρίζα δεν ξοδεύετε ρεύμα; Η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Οι συσκευές σε κατάσταση αναμονής (Stand-by mode) συνεχίζουν να «ρουφάνε» ενέργεια, επιβαρύνοντας τον ετήσιο λογαριασμό σας χωρίς να το καταλαβαίνετε.

Ακολουθούν οι 5 συσκευές που ευθύνονται για το μεγαλύτερο μέρος αυτής της «χαμένης» ενέργειας και πώς μπορείτε να τις σταματήσετε.

1. Το Router του Wi-Fi

Είναι η συσκευή που δεν κλείνει σχεδόν ποτέ. Αν και η κατανάλωσή του φαίνεται μικρή, το γεγονός ότι λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο, το καθιστά έναν από τους μεγαλύτερους «αόρατους» καταναλωτές. Αν το κλείνετε το βράδυ που κοιμάστε, η οικονομία σε βάθος χρόνου είναι υπολογίσιμη.

2. Οι Φορτιστές (Κινητών και Laptop)

Ένα από τα πιο κοινά λάθη. Ο φορτιστής που μένει στην πρίζα χωρίς να είναι συνδεδεμένος σε συσκευή συνεχίζει να καταναλώνει ρεύμα, καθώς ο μετασχηματιστής του παραμένει ενεργός. Μπορεί το ποσό ανά φορτιστή να είναι μικρό, αλλά αν έχετε 4-5 φορτιστές μόνιμα στην πρίζα, το κόστος αθροίζεται.

3. Η Τηλεόραση και οι Αποκωδικοποιητές

Όταν βλέπετε το κόκκινο λαμπάκι αναμμένο, η τηλεόραση συνεχίζει να τροφοδοτείται. Ακόμα χειρότερα είναι τα TV Boxes και οι αποκωδικοποιητές, οι οποίοι συχνά καταναλώνουν σχεδόν την ίδια ενέργεια είτε είναι αναμμένοι είτε σε stand-by, καθώς παραμένουν συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο.

4. Ο Φούρνος Μικροκυμάτων και η Καφετιέρα

Κάθε συσκευή που διαθέτει ψηφιακό ρολόι ή οθόνη LED (όπως ο φούρνος μικροκυμάτων ή η καφετιέρα) χρησιμοποιεί ρεύμα για να κρατήσει αυτές τις ενδείξεις ενεργές. Μια απλή κίνηση να βγάλετε το φις από την πρίζα μετά τη χρήση μπορεί να μειώσει αισθητά την άσκοπη κατανάλωση.

5. Ο Σταθερός Υπολογιστής (Desktop)

Ακόμα και όταν κάνετε «Τερματισμό», το τροφοδοτικό του υπολογιστή συνεχίζει να τραβάει ρεύμα για να είναι έτοιμο για την επόμενη εκκίνηση. Η χρήση ενός πολύπριζου με διακόπτη είναι η ιδανική λύση για να «νεκρώνετε» όλο το σύστημα (PC, οθόνη, ηχεία) με μία κίνηση.

Το κόλπο για 15% οικονομία

Η πιο απλή και αποτελεσματική λύση είναι τα έξυπνα πολύπριζα με διακόπτη. Συνδέστε εκεί όλες τις συσκευές του σαλονιού ή του γραφείου σας και κλείνετε τον διακόπτη πριν πάτε για ύπνο ή όταν φεύγετε από το σπίτι. Θα δείτε τον λογαριασμό σας να μειώνεται έως και 15% ετησίως.

