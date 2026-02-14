Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Ανατροπή με την ημερομηνία – Πρεμιέρα την 1η Μαΐου για δωρεάν διακοπές

Μια σημαντική αλλαγή έρχεται στον θεσμό του Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ για το 2026. Για πρώτη φορά στην ιστορία του προγράμματος, η πρεμιέρα αναμένεται να γίνει την 1η Μαΐου, έναν ολόκληρο μήνα νωρίτερα από το συνηθισμένο. Αυτή η εξέλιξη δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους να αξιοποιήσουν τα vouchers ακόμα και για τις αποδράσεις του Πάσχα και της Πρωτομαγιάς.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι για το 2026

Αν είστε εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα ή άνεργος, μπορείτε να διεκδικήσετε έως και 6 διανυκτερεύσεις με ελάχιστη ή μηδενική συμμετοχή. Οι βασικές κατηγορίες είναι:

Εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ (τουλάχιστον 3 μήνες ανεργίας).

Πολύτεκνοι και ΑμεΑ , με αυξημένη μοριοδότηση φέτος.

Νέο: Δικαιούχοι είναι πλέον και οι ανάδοχες μητέρες.

Σημείωση: Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 30.000€ (ανάλογα με την κατηγορία).

Πού μπορείτε να μείνετε έως και 12 ημέρες δωρεάν

Εκτός από τις 6 διανυκτερεύσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα, το πρόγραμμα προσφέρει ειδικές παροχές για συγκεκριμένες περιοχές:

Έως 10 διανυκτερεύσεις: Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως και νομός Έβρου (μηδενική συμμετοχή).

Έως 12 διανυκτερεύσεις: Βόρεια Εύβοια και Σάμος.

Η διαδικασία της αίτησης βήμα-βήμα

Η υποβολή γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με τους κωδικούς Taxisnet:

Είσοδος: Διαδρομή: Εργασία και ασφάλιση > Αποζημιώσεις και παροχές > Προγράμματα κοινωνικού τουρισμού .

Στοιχεία: Επιλέξτε κατηγορία και προσθέστε τα ωφελούμενα μέλη (παιδιά, σύζυγοι).

Μοριοδότηση: Η επιλογή γίνεται βάσει εισοδήματος, αριθμού τέκνων και χρόνου ανεργίας.

Extra Tip: Το voucher καλύπτει και μέρος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, με τη συμμετοχή του δικαιούχου να ανέρχεται συνήθως στο 25%.

