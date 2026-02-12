Επιδόματα 2026: Ο Οδηγός για τα «Κρυφά» Προνόμια που Δικαιούσαι

Πολλοί Έλληνες θεωρούν λανθασμένα ότι τα επιδόματα αφορούν αποκλειστικά τις πολύ ευάλωτες ομάδες. Ωστόσο, το 2026 το «δίχτυ προστασίας» έχει επεκταθεί, καλύπτοντας ένα ευρύτερο φάσμα πολιτών. Υπάρχουν παροχές που δεν αποδίδονται σε μετρητά, αλλά μειώνουν σημαντικά τα πάγια έξοδα του νοικοκυριού, και συχνά χάνονται λόγω έλλειψης πληροφόρησης.

Τα 4 «Αόρατα» Επιδόματα που Μειώνουν τα Έξοδα

Εκτός από το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ) και το Επίδομα Ενοικίου, υπάρχουν παροχές που μπορείτε να διεκδικήσετε μέσω ψηφιακών πλατφορμών:

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ): Παρέχει έκπτωση έως 0,045€/kWh στον λογαριασμό ρεύματος. Η αίτηση γίνεται στο idika.gr. Δωρεάν Φάρμακα: Μηδενική συμμετοχή για όσους έχασαν οριστικά το ΕΚΑΣ. Voucher Παιδικών Σταθμών: Κάλυψη των τροφείων για παιδιά μέσω της eetaa.gr. Επίδομα Θέρμανσης: Ενίσχυση από 100€ έως 800€ (για ρεύμα, πετρέλαιο ή αέριο) μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση της ΑΑΔΕ.



Γιατί Απορρίπτονται οι Αιτήσεις;

Πολλές φορές η απόρριψη δεν οφείλεται σε εισοδηματικά κριτήρια, αλλά σε τυπικά λάθη ή «παγίδες» του συστήματος:

Η Φιλοξενία: Αν εμφανίζεστε ως «φιλοξενούμενος» στη φορολογική δήλωση, χάνετε το δικαίωμα για Στέγαση και ΚΕΑ. Απαιτείται μισθωτήριο ή παραχωρητήριο στο όνομά σας.

Τόκοι Καταθέσεων: Το σύστημα «βλέπει» τους τόκους. Αν οι καταθέσεις σας ξεπερνούν τα 14.000€ (για μονοπρόσωπο νοικοκυριό), η αίτηση συνήθως απορρίπτεται.

Τεκμήρια Πολυτελείας: Ένα παλιό αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού (π.χ. 2.000cc) μπορεί να σας χαρακτηρίσει «πλούσιο» στα μάτια της εφορίας, πετώντας σας εκτός παροχών.

Το Μυστικό της «Συναίνεσης»

Στις περισσότερες αιτήσεις (όπως το Επίδομα Παιδιού Α21), αν είστε έγγαμοι, δεν αρκεί η υποβολή από τον έναν σύζυγο. Πρέπει υποχρεωτικά ο δεύτερος σύζυγος να εισέλθει με τους δικούς του κωδικούς Taxisnet και να πατήσει «Συναίνεση». Χωρίς αυτό το βήμα, η αίτηση παραμένει σε εκκρεμότητα και δεν προχωρά η πληρωμή.

Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

Μπορώ να πάρω ΚΕΑ αν έχω σπίτι; Ναι, αρκεί η αντικειμενική αξία να μην ξεπερνά τα 90.000€ (με προσαυξήσεις ανά μέλος).

Πότε πληρώνεται το Α21; Κάθε δύο μήνες (Μάρτιο, Μάιο, Ιούλιο κ.ο.κ.), συνήθως την τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα.

Τι είναι η Κάρτα Αλληλεγγύης; Είναι η προπληρωμένη κάρτα στην οποία μπαίνει το 50% του ΚΕΑ για χρήση αποκλειστικά σε σούπερ μάρκετ.

