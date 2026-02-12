Καλοριφέρ vs Κλιματιστικό: Η Μεγάλη Σύγκριση για την Τσέπη σου το 2026

Κάθε χειμώνα το δίλημμα παραμένει: «Να ανάψω το καλοριφέρ ή θα μου έρθει ο λογαριασμός "φωτιά";». Με τις τιμές της ενέργειας να μεταβάλλονται διαρκώς, οι λύσεις που θεωρούνταν οικονομικές πριν από μερικά χρόνια (όπως το φυσικό αέριο) πλέον επαναξιολογούνται. Ο οδηγός αυτός εξετάζει τα δεδομένα του 2026 για να σε βοηθήσει να επιλέξεις τη βιώσιμη λύση που ταιριάζει στο σπίτι σου.

Οι 4 Τύποι Ενεργειακής Θέρμανσης

1. Αντλίες Θερμότητας: Η Κορυφαία Επιλογή Λειτουργούν με ηλεκτρισμό αλλά δεν «καίνε» ρεύμα όπως τα αερόθερμα. «Κλέβουν» θερμότητα από τον εξωτερικό αέρα και τη μεταφέρουν μέσα.

Απόδοση : Για κάθε 1€ που πληρώνεις, παίρνεις 3€ έως 4€ σε θερμότητα (απόδοση 300%+).



: Για κάθε 1€ που πληρώνεις, παίρνεις 3€ έως 4€ σε θερμότητα (απόδοση 300%+). Μειονέκτημα: Το υψηλό κόστος εγκατάστασης (5.000€+), που καθιστά απαραίτητη την επιδότηση μέσω προγραμμάτων όπως το «Εξοικονομώ».

2. Κλιματιστικά Inverter: Ο «Βασιλιάς» της Οικονομίας Ένα σύγχρονο κλιματιστικό A+++ είναι ουσιαστικά μια μικρή αντλία θερμότητας αέρος-αέρος. Είναι ο πιο φθηνός τρόπος για να ζεσταθεί ένας ενιαίος χώρος.

Pro Tip: Ρυθμίστε το στους 20-21°C με τις περσίδες προς τα κάτω. Μην το βάζετε στους 30°C, καθώς δεν θα ζεστάνει πιο γρήγορα, απλώς θα κάψει άσκοπα ρεύμα.

3. Φυσικό Αέριο & Πετρέλαιο: Η «Παλιά Φρουρά»

Φυσικό Αέριο: Παραμένει ανταγωνιστικό και εύκολο στη χρήση, αλλά επηρεάζεται άμεσα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις.



Παραμένει ανταγωνιστικό και εύκολο στη χρήση, αλλά επηρεάζεται άμεσα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Πετρέλαιο: Πλέον η πιο ακριβή επιλογή. Ένας παλιός ή ασυντήρητος λέβητας μπορεί να οδηγεί σε απώλεια του 30% των χρημάτων σας από την καμινάδα.

4. Πέλλετ & Ενδοδαπέδια Θέρμανση

Πέλλετ: Οικονομικό καύσιμο, αλλά απαιτεί κόπο (κουβάλημα σακιών, καθάρισμα στάχτης κάθε 2-3 μέρες).



Οικονομικό καύσιμο, αλλά απαιτεί κόπο (κουβάλημα σακιών, καθάρισμα στάχτης κάθε 2-3 μέρες). Ενδοδαπέδια: Προσφέρει την απόλυτη άνεση (ομοιόμορφη ζέστη, ζεστά πατώματα), αλλά ενδείκνυται κυρίως για νέα σπίτια ή ριζικές ανακαινίσεις.

Συμβουλές για Μείωση Εξόδων



Θερμοστάτης: Η ιδανική θερμοκρασία είναι οι 19-20°C. Για κάθε βαθμό που κατεβάζετε τον θερμοστάτη, εξοικονομείτε 7-10% στην κατανάλωση!

Συντήρηση: Το service του καυστήρα και ο καθαρισμός των φίλτρων του κλιματιστικού είναι απαραίτητα για τη σωστή και οικονομική λειτουργία.

Τοπική Θέρμανση: Τα πάνελ υπέρυθρης θέρμανσης είναι καλά μόνο για να σας «χτυπάει» η ζέστη σε ένα σημείο, όχι για να ζεστάνουν ολόκληρο το σπίτι.

