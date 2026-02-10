Στον «αστερισμό» των φορολογικών προθεσμιών μπαίνουν χιλιάδες φορολογούμενοι, καθώς ο Φεβρουάριος φέρνει τρεις κρίσιμες ημερομηνίες που καθορίζουν ελαφρύνσεις στον ΕΝΦΙΑ, έσοδα από Airbnb και τη βάση για τις φετινές φορολογικές δηλώσεις. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ετοιμάζεται να «κλειδώσει» τα στοιχεία, και οι ιδιοκτήτες ακινήτων αλλά και οι εργοδότες έχουν ελάχιστο χρόνο στη διάθεσή τους για να αποφύγουν λάθη και πρόστιμα.

1. Έκπτωση ΕΝΦΙΑ έως 20% (Έως 16 Φεβρουαρίου)

Η πρώτη μεγάλη προθεσμία αφορά την πλατφόρμα myProperty. Οι ιδιοκτήτες ασφαλισμένων κατοικιών πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους για να κερδίσουν τη μείωση του φόρου.

Προϋποθέσεις: Η ασφάλιση πρέπει να καλύπτει σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα για τουλάχιστον 3 μήνες το 2025, με ελάχιστο κεφάλαιο 900€/τ.μ.



Η ασφάλιση πρέπει να καλύπτει σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα για τουλάχιστον 3 μήνες το 2025, με ελάχιστο κεφάλαιο 900€/τ.μ. Το κέρδος: Έκπτωση 20% για ακίνητα αξίας έως 500.000€ και 10% για ακίνητα μεγαλύτερης αξίας.

2. Οριστικοποίηση Airbnb (Έως 28 Φεβρουαρίου)

Οι διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης έχουν περιθώριο μέχρι το τέλος του μήνα να οριστικοποιήσουν τα στοιχεία για το έτος 2025.

Διορθώσεις : Είναι η τελευταία ευκαιρία για διορθώσεις σε κενά ή παραλείψεις χωρίς πρόστιμο.



: Είναι η τελευταία ευκαιρία για διορθώσεις σε κενά ή παραλείψεις χωρίς πρόστιμο. Κίνδυνοι: Η ΑΑΔΕ διασταυρώνει πλέον τα στοιχεία απευθείας με τις πλατφόρμες (Airbnb, Booking κ.α.). Τυχόν αμέλεια μπορεί να επιφέρει πρόστιμα που ξεκινούν από 5.000€.

3. Βεβαιώσεις Αποδοχών (Έως 27 Φεβρουαρίου)

Εργοδότες και ασφαλιστικοί φορείς οφείλουν να αποστείλουν ηλεκτρονικά τις βεβαιώσεις αποδοχών και συντάξεων.

Στόχος: Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την αυτόματη προσυμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων.



Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την αυτόματη προσυμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων. Σημασία: Η έγκαιρη υποβολή διασφαλίζει ότι οι φορολογούμενοι θα βρουν έτοιμα τα ποσά στο Ε1, αποφεύγοντας την ταλαιπωρία των τροποποιητικών δηλώσεων.

