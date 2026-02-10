Οι αντίστροφη μέτρηση για τις πληρωμές των συντάξεων Μαρτίου έχει ήδη ξεκινήσει, με τις ημερομηνίες να κλειδώνουν νωρίτερα λόγω της αργίας της Καθαράς Δευτέρας. Οι συνταξιούχοι θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους πριν από το τριήμερο, ενώ παράλληλα δρομολογούνται σημαντικές καταβολές αναδρομικών που φτάνουν έως και τα 12.500 ευρώ για χιλιάδες δικαιούχους.

Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών

Λόγω της Καθαράς Δευτέρας (23 Φεβρουαρίου), οι πληρωμές στα ΑΤΜ θα ξεκινήσουν από το απόγευμα της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου. Αναλυτικά οι ημερομηνίες ανά ταμείο:

Τρίτη 24 Φεβρουαρίου (Πληρωμή στα ΑΤΜ από 20/02): Καταβάλλονται οι συντάξεις των μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ) και οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.



(Πληρωμή στα ΑΤΜ από 20/02): Καταβάλλονται οι συντάξεις των μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ) και οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου (Πληρωμή στα ΑΤΜ από 25/02): Σειρά έχουν οι μισθωτοί (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ) καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.



(Πληρωμή στα ΑΤΜ από 25/02): Σειρά έχουν οι μισθωτοί (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ) καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου: Θα καταβληθούν τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ (Επίδομα Στέγασης, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, Αναπηρικά, Επίδομα Γέννησης).

Αναδρομικά σε 60.000 δικαιούχους

Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, αναμένεται η καταβολή αναδρομικών ποσών που αφορούν:

41.000 δικαιούχους με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης (ποσά έως 8.000€).

6.000 αποστράτους (αναδρομικά 27 μηνών).

Δικαιούχους λόγω επανυπολογισμού συντάξεων και επιστροφών κρατήσεων.

