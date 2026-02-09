«Καμπάνες» 1,05 εκατ. ευρώ για αισχροκέρδεια: Στη φάκα της ΔΙΜΕΑ πέντε μεγάλες εταιρείες

Σαρωτικοί έλεγχοι σε χιλιάδες κωδικούς προϊόντων οδήγησαν στην επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 1.050.665 ευρώ, καθώς διαπιστώθηκε ότι πέντε μεγάλες εταιρείες παραβίασαν το νόμιμο περιθώριο μικτού κέρδους. Οι έλεγχοι κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα περιόδων, από το 2023 έως και το καλοκαίρι του 2025, αποδεικνύοντας ότι η πίεση στην τσέπη του καταναλωτή δεν ήταν τυχαία.

Οι εταιρείες και τα πρόστιμα: Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η «μερίδα του λέοντος» των προστίμων αφορά μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και πολυεθνικές:

LIDL ΕΛΛΑΣ : 670.925 ευρώ (παραβάσεις σε 26 κωδικούς).

: 670.925 ευρώ (παραβάσεις σε 26 κωδικούς). NESTLE ΕΛΛΑΣ : 144.700 ευρώ (παραβάσεις σε 4 κωδικούς).

: 144.700 ευρώ (παραβάσεις σε 4 κωδικούς). ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ : 109.900 ευρώ (παραβάσεις σε 22 κωδικούς).

: 109.900 ευρώ (παραβάσεις σε 22 κωδικούς). MARKET IN: 72.370 ευρώ (παραβάσεις σε 12 κωδικούς).

72.370 ευρώ (παραβάσεις σε 12 κωδικούς). FLORA FOOD GREECE: 52.870 ευρώ (παραβάσεις σε 1 κωδικό).

Το παρασκήνιο των ελέγχων: Η ΔΙΜΕΑ εξέτασε συνολικά 3.168 κωδικούς προϊόντων, συγκρίνοντας τα περιθώρια κέρδους ανά μονάδα με τα αντίστοιχα επίπεδα προ της 31ης Δεκεμβρίου 2021. Οι αποφάσεις υπογράφηκαν από τη διοικήτρια της Αρχής, Δέσποινα Τσαγγάρη, στέλνοντας μήνυμα αυστηροποίησης των ελέγχων στην αγορά.

