Το Μετρό «καίει» τις γειτονιές: Η Γραμμή 4 τινάζει τις τιμές των ακινήτων στον αέρα

Η νέα Γραμμή 4 του Μετρό δεν είναι απλώς ένα συγκοινωνιακό έργο· είναι ο απόλυτος «ρυθμιστής» της κτηματαγοράς στην Αττική. Πριν καν μπει ο πρώτος επιβάτης στους σταθμούς, το real estate έχει ήδη «προεξοφλήσει» την άνοδο, μετατρέποντας περιοχές που κάποτε θεωρούνταν προσιτές σε επενδυτικά φιλέτα για λίγους.

Ο χάρτης των αυξήσεων: Το βασικό τμήμα «Άλσος Βεΐκου – Γουδή» με τους 15 νέους σταθμούς αναδιαμορφώνει πλήρως τις ισορροπίες. Γειτονιές με παραδοσιακά έντονο φοιτητικό και λαϊκό χαρακτήρα βρίσκονται πλέον στο στόχαστρο μεγάλων επενδυτών.

Γαλάτσι & Κυψέλη: Οι τιμές πώλησης και τα ενοίκια καταγράφουν άλμα, καθώς η σύνδεση με το κέντρο θα γίνεται σε ελάχιστα λεπτά.

Εξάρχεια & Κολωνάκι: Η ζήτηση εκτοξεύεται, με τα ακίνητα να προορίζονται πλέον για βραχυχρόνια μίσθωση (Airbnb) ή αγοραστές υψηλών εισοδημάτων.

Ζωγράφου & Καισαριανή: Η εγγύτητα στα Πανεπιστήμια σε συνδυασμό με το Μετρό δημιουργεί ασφυκτικές πιέσεις στους φοιτητές που αναζητούν στέγη.

Επενδυτική φρενίτιδα και «έγκαιρη αγορά»: Μεσιτικά γραφεία αναφέρουν ότι το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο στην Ελλάδα. Επενδυτές από το εξωτερικό σπεύδουν να αγοράσουν ακίνητα «πάνω» στους μελλοντικούς σταθμούς, ποντάροντας στις υπεραξίες που θα δημιουργηθούν μετά την ολοκλήρωση των έργων. Αυτή η τάση δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο: οι τιμές ανεβαίνουν σήμερα, επειδή όλοι πιστεύουν ότι θα είναι διπλάσιες αύριο.

Διαβάστε ακόμα: «Βόμβα» Αρείου Πάγου κατά των Servicers: Τέλος στο «καπέλο» των τόκων για τον Νόμο Κατσέλη