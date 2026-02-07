Απόφαση - βόμβα για το αφορολόγητο των 800.000€: Ανατροπή στις γονικές παροχές

Μια ιστορική απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (1703/2025) φέρνει τα πάνω-κάτω στις γονικές παροχές χρηματικών ποσών, δικαιώνοντας τους φορολογούμενους απέναντι στις αυστηρές και συχνά «τυφλές» εγκυκλίους της ΑΑΔΕ.

Τι έκρινε το δικαστήριο
Το δικαστήριο αποφάσισε ότι το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ ισχύει κανονικά, ακόμη και αν η δήλωση στην εφορία υποβληθεί πριν γίνει η τραπεζική μεταφορά των χρημάτων.

  • Η ουσία πάνω από το τύπο: Το δικαστήριο έκρινε ότι δεν έχει σημασία αν η μεταφορά έγινε λίγες μέρες μετά τη δήλωση, εφόσον αποδεικνύεται ότι τα χρήματα πράγματι δόθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό που δηλώθηκαν (π.χ. αγορά πρώτης κατοικίας).
  • Χαστούκι στην ΑΑΔΕ: Η απόφαση τονίζει ότι οι εγκύκλιοι της ΑΑΔΕ είναι απλώς «εσωτερικά έγγραφα οδηγιών» και δεν έχουν δεσμευτική ισχύ νόμου, επομένως δεν μπορούν να στερήσουν από τον πολίτη το αφορολόγητο.

Το χρονικό της δικαίωσης
Η υπόθεση αφορούσε έναν γιο που έλαβε 77.000€ από τον πατέρα του για αγορά σπιτιού. Η εφορία του επέβαλε φόρο 10% (7.700€), επειδή η τραπεζική μεταφορά έγινε 7 ημέρες μετά την υποβολή της δήλωσης. Το δικαστήριο ακύρωσε τον φόρο, κρίνοντας ότι η χρονική εγγύτητα και η σύνδεση με το συμβόλαιο αγοράς αρκούν για την κατοχύρωση της απαλλαγής.

