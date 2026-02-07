Πώς να μειώσετε την κατανάλωση ρεύματος στο πλυντήριο

Πώς να μειώσετε την κατανάλωση ρεύματος στο πλυντήριο

Το πλυντήριο ρούχων είναι μία από τις πιο ενεργοβόρες συσκευές στο σπίτι. Ωστόσο, οι περισσότεροι από εμάς κάνουμε μικρά λάθη στη χρήση του που φουσκώνουν τον λογαριασμό του ρεύματος χωρίς λόγο. Με μερικές απλές προσαρμογές, μπορείτε να μειώσετε το κόστος ανά πλύση έως και 40%.

Οι χρυσές συμβουλές για οικονομία

  • Η μαγεία των 30 βαθμών: Το 90% της ενέργειας που καταναλώνει το πλυντήριο πηγαίνει στη θέρμανση του νερού. Τα σύγχρονα απορρυπαντικά δρουν εξαιρετικά ακόμα και στους 30°C. Επιλέγοντας χαμηλή θερμοκρασία, εξοικονομείτε ρεύμα και προστατεύετε τα υφάσματα.

  • Eco-Programs: Μπορεί να διαρκούν περισσότερη ώρα, αλλά οι «οικολογικές» ρυθμίσεις χρησιμοποιούν λιγότερο νερό και χαμηλότερες θερμοκρασίες, κάνοντας πιο αποδοτική διαχείριση της ενέργειας.

  • Γεμίστε τον κάδο σωστά: Μην βάζετε πλυντήριο για λίγα ρούχα, αλλά μην το παραγεμίζετε κιόλας. Ο κανόνας της «μιας παλάμης» (να χωράει η παλάμη σας ανάμεσα στα ρούχα και την κορυφή του κάδου) εξασφαλίζει ότι τα ρούχα θα πλυθούν σωστά με την πρώτη.

  • Καθαρισμός φίλτρου: Ένα βουλωμένο φίλτρο αναγκάζει το μοτέρ να δουλεύει πιο έντονα, καταναλώνοντας περισσότερο ρεύμα. Καθαρίστε το φίλτρο και κάντε μια πλύση συντήρησης με ξύδι μια φορά το μήνα.

Η σημασία του νυχτερινού τιμολογίου

Αν έχετε νυχτερινό ρεύμα ή προγράμματα με χαμηλές χρεώσεις συγκεκριμένες ώρες, προγραμματίστε το πλυντήριο να ξεκινήσει τότε. Η χρήση του χρονοδιακόπτη (Delay Start) είναι ο καλύτερος φίλος της οικονομίας σας.

