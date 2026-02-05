Ιστορική δικαίωση για 300.000 δανειολήπτες: Ο Άρειος Πάγος «γκρεμίζει» τους παράνομους τόκους των funds

Ιστορική δικαίωση για 300.000 δανειολήπτες: Ο Άρειος Πάγος «γκρεμίζει» τους παράνομους τόκους των funds

Με τη συντριπτική πλειοψηφία των 35 έναντι 12, οι ανώτατοι δικαστές επικύρωσαν αυτό που η κοινή λογική και το δίκαιο επέβαλλαν: οι τόκοι στις ρυθμισμένες οφειλές θα υπολογίζονται πλέον μόνο επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου. Αυτή η διαφορά δεν είναι απλώς λογιστική, αλλά μεταφράζεται σε χιλιάδες ευρώ λιγότερα για κάθε οφειλέτη.

Γιατί αυτή η απόφαση αλλάζει τα πάντα
Η μέθοδος που επιδίωκαν τα funds θα οδηγούσε σε έναν «τόκο πάνω στον τόκο» για ποσά που οι δανειολήπτες δεν όφειλαν άμεσα, καθιστώντας τις ρυθμίσεις μη βιώσιμες. Με τη σημερινή απόφαση:

  • Μειώνεται θεαματικά το συνολικό ποσό αποπληρωμής.
  • Θωρακίζονται οι δανειολήπτες από αυθαίρετες ερμηνείες των εισπρακτικών εταιρειών.
  • Εξασφαλίζεται η ρεαλιστική δυνατότητα των νοικοκυριών να κρατήσουν το σπίτι τους.

Η «γραμμή» Αδειλίνη-Πλαστήρα που νίκησε
Η Ολομέλεια υιοθέτησε πλήρως την εισήγηση του αντιπροέδρου Σωκράτη Πλαστήρα και την πρόταση της Εισαγγελέως Γεωργίας Αδειλίνη. Το σκεπτικό τους ήταν σαφές: ο σκοπός του νόμου είναι η προστασία της προσωπικής αξιοπρέπειας και η εξασφάλιση ενός στοιχειώδους επιπέδου διαβίωσης, όχι η εξυπηρέτηση της κερδοφορίας των funds μέσω εξοντωτικών επιτοκίων.

Διαβάστε ακόμα: Επίδομα Παιδιού Α21: «Κλείδωσε» η ημερομηνία για την πρώτη πληρωμή του 2026

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΑ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Καρκίνος παγκρέατος: Το «αθόρυβο» σημάδι που εμφανίζεται 3 χρόνια πριν τη διάγνωση
Υγεία

Καρκίνος παγκρέατος: Το «αθόρυβο» σημάδι που εμφανίζεται 3 χρόνια πριν τη διάγνωση

Eurovision 2026: Τρέλα στην Ευρώπη με το «Ferto» – Γιατί ο Akylas θεωρείται το μεγάλο φαβορί για τη νίκη
Media

Eurovision 2026: Τρέλα στην Ευρώπη με το «Ferto» – Γιατί ο Akylas θεωρείται το μεγάλο φαβορί για τη νίκη

Τραγωδία στη Χίο: 15 νεκροί και σοκαριστικές μαρτυρίες – «Ανασύραμε 12 παραμορφωμένα πτώματα από το σκάφος»
Κοινωνία

Τραγωδία στη Χίο: 15 νεκροί και σοκαριστικές μαρτυρίες – «Ανασύραμε 12 παραμορφωμένα πτώματα από το σκάφος»

«Το σώμα δεν ανήκε πια σε μένα»: Η φωτογραφία-ντοκουμέντο του Αντίνοου Αλμπάνη
ShowBiz

«Το σώμα δεν ανήκε πια σε μένα»: Η φωτογραφία-ντοκουμέντο του Αντίνοου Αλμπάνη

Εκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Η αφρικανική σκόνη σκεπάζει την Ελλάδα – Τι ώρα φτάνουν οι λασποβροχές στην Αττική
Ο Καιρός

Εκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Η αφρικανική σκόνη σκεπάζει την Ελλάδα – Τι ώρα φτάνουν οι λασποβροχές στην Αττική