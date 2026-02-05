Με τη συντριπτική πλειοψηφία των 35 έναντι 12, οι ανώτατοι δικαστές επικύρωσαν αυτό που η κοινή λογική και το δίκαιο επέβαλλαν: οι τόκοι στις ρυθμισμένες οφειλές θα υπολογίζονται πλέον μόνο επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου. Αυτή η διαφορά δεν είναι απλώς λογιστική, αλλά μεταφράζεται σε χιλιάδες ευρώ λιγότερα για κάθε οφειλέτη.

Γιατί αυτή η απόφαση αλλάζει τα πάντα

Η μέθοδος που επιδίωκαν τα funds θα οδηγούσε σε έναν «τόκο πάνω στον τόκο» για ποσά που οι δανειολήπτες δεν όφειλαν άμεσα, καθιστώντας τις ρυθμίσεις μη βιώσιμες. Με τη σημερινή απόφαση:

Μειώνεται θεαματικά το συνολικό ποσό αποπληρωμής.

το συνολικό ποσό αποπληρωμής. Θωρακίζονται οι δανειολήπτες από αυθαίρετες ερμηνείες των εισπρακτικών εταιρειών.

οι δανειολήπτες από αυθαίρετες ερμηνείες των εισπρακτικών εταιρειών. Εξασφαλίζεται η ρεαλιστική δυνατότητα των νοικοκυριών να κρατήσουν το σπίτι τους.

Η «γραμμή» Αδειλίνη-Πλαστήρα που νίκησε

Η Ολομέλεια υιοθέτησε πλήρως την εισήγηση του αντιπροέδρου Σωκράτη Πλαστήρα και την πρόταση της Εισαγγελέως Γεωργίας Αδειλίνη. Το σκεπτικό τους ήταν σαφές: ο σκοπός του νόμου είναι η προστασία της προσωπικής αξιοπρέπειας και η εξασφάλιση ενός στοιχειώδους επιπέδου διαβίωσης, όχι η εξυπηρέτηση της κερδοφορίας των funds μέσω εξοντωτικών επιτοκίων.

