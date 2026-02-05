Η απόφαση-σταθμός ξεκαθαρίζει ότι το επιτόκιο στις ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη θα υπολογίζεται μόνο επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου. Αυτό σημαίνει ότι χιλιάδες νοικοκυριά γλιτώνουν από παράλογες επιβαρύνσεις που θα «φούσκωναν» το χρέος τους, καθιστώντας αδύνατη την αποπληρωμή του.

Το σκεπτικό που δικαιώνει την κοινωνία

Η πρόταση της τότε Εισαγγελέως, Γεωργίας Αδειλίνη, αλλά και η εισήγηση του αντιπροέδρου Σωτήρη Πλαστήρα, έθεσαν το πλαίσιο:

Αξιοπρεπής διαβίωση: Ο νόμος Κατσέλη δημιουργήθηκε για να δώσει μια «δεύτερη ευκαιρία» και όχι για να εγκλωβίσει τους πολίτες σε έναν αέναο κύκλο χρέους.

Κοινωνική ισορροπία: Η προστασία της προσωπικής αξιοπρέπειας του οφειλέτη υπερτερεί της επιθετικής κερδοφορίας των funds.

Η προστασία της προσωπικής αξιοπρέπειας του οφειλέτη υπερτερεί της επιθετικής κερδοφορίας των funds. Τέλος στον ανατοκισμό-«φάντασμα»: Οι τράπεζες επιδίωκαν να τοκίζουν ποσά που είχαν ήδη ρυθμιστεί, οδηγώντας σε μια μαθηματική εξόντωση των δανειοληπτών.

Τι σημαίνει πρακτικά για εσάς;

Αν έχετε υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, η απόφαση αυτή διασφαλίζει ότι:

Η δόση σας παραμένει διαχειρίσιμη.

Το κεφάλαιο της οφειλής σας δεν θα αυξάνεται τεχνητά μέσω του ανατοκισμού.

Η προστασία της πρώτης κατοικίας αποκτά πραγματικό αντίκρισμα.

