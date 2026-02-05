Ιστορικό «χαστούκι» στα funds: Ο Άρειος Πάγος σώζει τους δανειολήπτες – Πώς θα υπολογίζονται πλέον οι τόκοι

Ιστορικό «χαστούκι» στα funds: Ο Άρειος Πάγος σώζει τους δανειολήπτες – Πώς θα υπολογίζονται πλέον οι τόκοι

Η απόφαση-σταθμός ξεκαθαρίζει ότι το επιτόκιο στις ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη θα υπολογίζεται μόνο επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου. Αυτό σημαίνει ότι χιλιάδες νοικοκυριά γλιτώνουν από παράλογες επιβαρύνσεις που θα «φούσκωναν» το χρέος τους, καθιστώντας αδύνατη την αποπληρωμή του.

Το σκεπτικό που δικαιώνει την κοινωνία
Η πρόταση της τότε Εισαγγελέως, Γεωργίας Αδειλίνη, αλλά και η εισήγηση του αντιπροέδρου Σωτήρη Πλαστήρα, έθεσαν το πλαίσιο:

  • Αξιοπρεπής διαβίωση: Ο νόμος Κατσέλη δημιουργήθηκε για να δώσει μια «δεύτερη ευκαιρία» και όχι για να εγκλωβίσει τους πολίτες σε έναν αέναο κύκλο χρέους.
  • Κοινωνική ισορροπία: Η προστασία της προσωπικής αξιοπρέπειας του οφειλέτη υπερτερεί της επιθετικής κερδοφορίας των funds.
  • Τέλος στον ανατοκισμό-«φάντασμα»: Οι τράπεζες επιδίωκαν να τοκίζουν ποσά που είχαν ήδη ρυθμιστεί, οδηγώντας σε μια μαθηματική εξόντωση των δανειοληπτών.

Τι σημαίνει πρακτικά για εσάς;
Αν έχετε υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, η απόφαση αυτή διασφαλίζει ότι:

  • Η δόση σας παραμένει διαχειρίσιμη.
  • Το κεφάλαιο της οφειλής σας δεν θα αυξάνεται τεχνητά μέσω του ανατοκισμού.
  • Η προστασία της πρώτης κατοικίας αποκτά πραγματικό αντίκρισμα.

Διαβάστε ακόμα: Επίδομα Παιδιού Α21: «Κλείδωσε» η ημερομηνία για την πρώτη πληρωμή του 2026

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΑ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Καρκίνος παγκρέατος: Το «αθόρυβο» σημάδι που εμφανίζεται 3 χρόνια πριν τη διάγνωση
Υγεία

Καρκίνος παγκρέατος: Το «αθόρυβο» σημάδι που εμφανίζεται 3 χρόνια πριν τη διάγνωση

Τραγωδία στη Χίο: 15 νεκροί και σοκαριστικές μαρτυρίες – «Ανασύραμε 12 παραμορφωμένα πτώματα από το σκάφος»
Κοινωνία

Τραγωδία στη Χίο: 15 νεκροί και σοκαριστικές μαρτυρίες – «Ανασύραμε 12 παραμορφωμένα πτώματα από το σκάφος»

Eurovision 2026: Τρέλα στην Ευρώπη με το «Ferto» – Γιατί ο Akylas θεωρείται το μεγάλο φαβορί για τη νίκη
Media

Eurovision 2026: Τρέλα στην Ευρώπη με το «Ferto» – Γιατί ο Akylas θεωρείται το μεγάλο φαβορί για τη νίκη

«Το σώμα δεν ανήκε πια σε μένα»: Η φωτογραφία-ντοκουμέντο του Αντίνοου Αλμπάνη
ShowBiz

«Το σώμα δεν ανήκε πια σε μένα»: Η φωτογραφία-ντοκουμέντο του Αντίνοου Αλμπάνη

Σοκ στη Γερμανία: 26χρονος Έλληνας ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου ελεγκτή τρένου
Κόσμος

Σοκ στη Γερμανία: 26χρονος Έλληνας ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου ελεγκτή τρένου