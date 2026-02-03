Τεράστια είναι η ανταπόκριση των επιχειρήσεων στο νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για την απασχόληση 10.000 άνεργων γυναικών, με έμφαση στις μητέρες ανηλίκων.

Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, έχουν ήδη κατατεθεί αιτήματα για 4.200 προσλήψεις, καλύπτοντας σχεδόν το 40% των διαθέσιμων θέσεων, γεγονός που δείχνει την ταχύτητα με την οποία απορροφάται το κονδύλι των 101,8 εκατ. ευρώ.

Οι δικαιούχοι και τα ποσά της επιδότησης

Το πρόγραμμα καλύπτει το σύνολο του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους (μεικτές αποδοχές και εισφορές), με τα ποσά να διαμορφώνονται ως εξής:

Μακροχρόνια άνεργες & Μητέρες (παιδιά έως 15 ετών): Επιχορήγηση 80% του κόστους, με ανώτατο όριο τα 1.004,80€.

(παιδιά έως 15 ετών): Επιχορήγηση 80% του κόστους, με ανώτατο όριο τα 1.004,80€. Άνεργες εγγεγραμμένες έως 12 μήνες: Επιχορήγηση 70% του κόστους, με ανώτατο όριο τα 879,20€.

Επιχορήγηση 70% του κόστους, με ανώτατο όριο τα 879,20€. Θέσεις Μερικής Απασχόλησης: Επιχορήγηση 80% του κόστους, με ανώτατο όριο τα 680€.

Δομή και Διάρκεια

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει ευελιξία, ειδικά σε γυναίκες με αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις:

5.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης.

5.000 θέσεις μερικής απασχόλησης.

Διάρκεια: 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη 3 μήνες.

Πώς θα συμμετάσχετε (Βήμα-Βήμα)

Αν είστε άνεργη γυναίκα άνω των 18 ετών, η διαδικασία έχει ως εξής:

Ψηφιακό Μητρώο: Πρέπει να είστε εγγεγραμμένη στα μητρώα της ΔΥΠΑ. Ατομικό Σχέδιο Δράσης: Είναι απαραίτητο να έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης με εργασιακό σύμβουλο. Υπόδειξη: Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση και η ΔΥΠΑ υποδεικνύει τις υποψήφιες που ταιριάζουν στο προφίλ της θέσης.

Tip: Η επιχορήγηση περιλαμβάνει όλα τα επιδόματα (Χριστουγέννων, Πάσχα, Αδείας), διασφαλίζοντας την πλήρη κάλυψη του εργοδότη και τη διασφάλιση των αποδοχών της εργαζόμενης.

