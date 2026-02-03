«Ανάρπαστο» το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ: 10.000 θέσεις εργασίας για γυναίκες – Πώς θα πάρετε έως 1.000 ευρώ τον μήνα

«Ανάρπαστο» το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ: 10.000 θέσεις εργασίας για γυναίκες – Πώς θα πάρετε έως 1.000 ευρώ τον μήνα

Τεράστια είναι η ανταπόκριση των επιχειρήσεων στο νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για την απασχόληση 10.000 άνεργων γυναικών, με έμφαση στις μητέρες ανηλίκων.

Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, έχουν ήδη κατατεθεί αιτήματα για 4.200 προσλήψεις, καλύπτοντας σχεδόν το 40% των διαθέσιμων θέσεων, γεγονός που δείχνει την ταχύτητα με την οποία απορροφάται το κονδύλι των 101,8 εκατ. ευρώ.

Οι δικαιούχοι και τα ποσά της επιδότησης
Το πρόγραμμα καλύπτει το σύνολο του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους (μεικτές αποδοχές και εισφορές), με τα ποσά να διαμορφώνονται ως εξής:

  • Μακροχρόνια άνεργες & Μητέρες (παιδιά έως 15 ετών): Επιχορήγηση 80% του κόστους, με ανώτατο όριο τα 1.004,80€.
  • Άνεργες εγγεγραμμένες έως 12 μήνες: Επιχορήγηση 70% του κόστους, με ανώτατο όριο τα 879,20€.
  • Θέσεις Μερικής Απασχόλησης: Επιχορήγηση 80% του κόστους, με ανώτατο όριο τα 680€.

Δομή και Διάρκεια
Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει ευελιξία, ειδικά σε γυναίκες με αυξημένες οικογενειακές υποχρεώσεις:

5.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης.
5.000 θέσεις μερικής απασχόλησης.
Διάρκεια: 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη 3 μήνες.

Πώς θα συμμετάσχετε (Βήμα-Βήμα)
Αν είστε άνεργη γυναίκα άνω των 18 ετών, η διαδικασία έχει ως εξής:

  1. Ψηφιακό Μητρώο: Πρέπει να είστε εγγεγραμμένη στα μητρώα της ΔΥΠΑ.
  2. Ατομικό Σχέδιο Δράσης: Είναι απαραίτητο να έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης με εργασιακό σύμβουλο.
  3. Υπόδειξη: Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση και η ΔΥΠΑ υποδεικνύει τις υποψήφιες που ταιριάζουν στο προφίλ της θέσης.

Tip: Η επιχορήγηση περιλαμβάνει όλα τα επιδόματα (Χριστουγέννων, Πάσχα, Αδείας), διασφαλίζοντας την πλήρη κάλυψη του εργοδότη και τη διασφάλιση των αποδοχών της εργαζόμενης.

Διαβάστε ακόμα: Επιδότηση 10.000 ευρώ για μετακόμιση στην επαρχία: Λύση για το δημογραφικό ή «ασπιρίνη» σε μια ερημοποιημένη χώρα;

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΑ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Χανιά: Μηνυτήρια αναφορά για τη δηλητηρίαση εργαζομένων από χημικά σε κάδο – Στο «στόχαστρο» συγκεκριμένοι επαγγελματίες
Κοινωνία

Χανιά: Μηνυτήρια αναφορά για τη δηλητηρίαση εργαζομένων από χημικά σε κάδο – Στο «στόχαστρο» συγκεκριμένοι επαγγελματίες

Δίκη για τη γυναικοκτονία στο Αγρίνιο: «Γιατί τη σκότωσες;» – Το δραματικό ξέσπασμα της μητέρας της Δώρας
Κοινωνία

Δίκη για τη γυναικοκτονία στο Αγρίνιο: «Γιατί τη σκότωσες;» – Το δραματικό ξέσπασμα της μητέρας της Δώρας

Συνταγματική Αναθεώρηση: Τέλος στη μονιμότητα στο Δημόσιο - Τι φέρνει η σύνδεση με την αξιολόγηση
Πολιτική

Συνταγματική Αναθεώρηση: Τέλος στη μονιμότητα στο Δημόσιο - Τι φέρνει η σύνδεση με την αξιολόγηση

Τραγωδία στη Βιολάντα: «Έβρεχε φωτιά και συντρίμμια» – Συγκλονιστικές μαρτυρίες και φόβος νέας έκρηξης
Κοινωνία

Τραγωδία στη Βιολάντα: «Έβρεχε φωτιά και συντρίμμια» – Συγκλονιστικές μαρτυρίες και φόβος νέας έκρηξης

Χαμός στον Παναθηναϊκό: Η κίνηση του Αταμάν που «πρόδωσε» την κρίση – Τι θέλει να αποφύγει ο Τούρκος πριν τη Ρεάλ
Αθλητικά

Χαμός στον Παναθηναϊκό: Η κίνηση του Αταμάν που «πρόδωσε» την κρίση – Τι θέλει να αποφύγει ο Τούρκος πριν τη Ρεάλ