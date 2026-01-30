Πρεμιέρα κάνουν σήμερα, Παρασκευή 30/01, οι αυξημένες αποδοχές για χιλιάδες μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, καθώς οι νέες φοροελαφρύνσεις αποτυπώνονται για πρώτη φορά στις μισθοδοσίες Ιανουαρίου. Με τις μειώσεις των φορολογικών συντελεστών, ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων, ειδικά οι νέοι και οι γονείς, θα δουν το ετήσιο όφελος να αγγίζει ακόμα και τους δύο επιπλέον μισθούς.

Πώς διαμορφώνονται οι νέοι φορολογικοί συντελεστές

Η μεταρρύθμιση φέρνει οριζόντια μείωση των κρατήσεων κατά τουλάχιστον δύο μονάδες για εισοδήματα από 10.000 έως 40.000 ευρώ. Συγκεκριμένα:

Εισόδημα 10.000€ - 20.000€: Ο συντελεστής πέφτει στο 20% (από 22%).

Ο συντελεστής πέφτει στο (από 22%). Εισόδημα 20.000€ - 30.000€: Ο συντελεστής πέφτει στο 26% (από 28%).

Ο συντελεστής πέφτει στο (από 28%). Εισόδημα 30.000€ - 40.000€: Ο συντελεστής πέφτει στο 34% (από 36%).

Νέοι έως 30 ετών: Οι μεγάλοι κερδισμένοι

Η πολιτική ενίσχυσης της νεανικής εργασίας φέρνει εντυπωσιακά αποτελέσματα:

Εργαζόμενοι έως 25 ετών: Μηδενικός φόρος για εισόδημα έως 20.000€.

Εργαζόμενοι 26-30 ετών: Προνομιακός συντελεστής μόλις 9% για εισοδήματα έως 20.000€.

Παραδείγματα που «μιλούν» στην τσέπη

Νέα υπάλληλος (25 ετών) με καθαρό μισθό 980€: Θα δει αύξηση 91€ το μήνα. Συνολικό ετήσιο κέρδος (με 14 μισθούς) 1.283€.

Εργαζόμενος (28 ετών) με καθαρό μισθό 1.500€: Θα δει αύξηση 100€ το μήνα. Ετήσιο όφελος 1.400€.

Πολύτεκνος με καθαρό μισθό 1.809€: Η αύξηση φτάνει τα 293€ το μήνα, με το ετήσιο όφελος να εκτοξεύεται στα 4.100€ (σχεδόν 2 μισθοί).

«Στόχος είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των μεσαίων και χαμηλών στρωμάτων μετά την πληθωριστική πίεση των τελευταίων ετών», αναφέρει το οικονομικό επιτελείο.

Key Points των αλλαγών

Ιδιωτικός Τομέας: Οι αυξήσεις φαίνονται από σήμερα στη μισθοδοσία Ιανουαρίου.

Οικογένειες: Επιπλέον μείωση 2 μονάδων ανά παιδί για γονείς άνω των 30 ετών.

Τρίτεκνοι/Πολύτεκνοι: Φορολόγηση με 9% ή και πλήρης απαλλαγή (0%) για εισοδήματα έως 20.000€.

Συνταξιούχοι & Δημόσιο: Έχουν ήδη λάβει τις αντίστοιχες αυξήσεις το προηγούμενο διάστημα.

