Χρυσός: Ιστορικό «άλμα» στα 5.600 δολάρια – Ουρές στα ενεχυροδανειστήρια και παγκόσμιος πανικός

Σε αχαρτογράφητα νερά η παγκόσμια οικονομία, καθώς ο χρυσός σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, αγγίζοντας τα 5.600 δολάρια η ουγγιά. Η γεωπολιτική κρίση ανάμεσα σε Τραμπ και Ιράν, το αμερικανικό χρέος και η εκτόξευση του ασημιού στα 120 δολάρια.
Το «ράλι» που δεν έχει σταματημό
Ο χρυσός συνεχίζει την καταιγιστική του άνοδο σήμερα, Πέμπτη 29/1, σημειώνοντας νέο ιστορικό υψηλό στα 5.591,61 δολάρια. Η άνοδος αυτή, που ξεπέρασε το 10% μέσα σε μία μόλις εβδομάδα, έχει προκαλέσει παγκόσμια φρενίτιδα, με τους επενδυτές να αναζητούν ασφάλεια εν μέσω οικονομικής αβεβαιότητας.
- Ουρές στα καταστήματα: Σε Σαγκάη και Χονγκ Κονγκ, οι πολίτες κατακλύζουν τα ενεχυροδανειστήρια και τα κοσμηματοπωλεία, στοιχηματίζοντας σε ακόμα μεγαλύτερη αύξηση της τιμής.
- Το Ασήμι ακολουθεί: Σε ιστορικά υψηλά βρίσκεται και το ασήμι, αγγίζοντας τα 120 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 60% από την αρχή του έτους.
Γιατί εκτοξεύτηκε η τιμή του χρυσού;
Σύμφωνα με τους αναλυτές της Marex και της OCBC, οι αιτίες είναι βαθιά δομικές:
- Γεωπολιτική Ένταση: Οι προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν για τα πυρηνικά και οι απειλές της Τεχεράνης για αντίποινα δημιουργούν κλίμα πολεμικής σύρραξης.
- Αμερικανικό Χρέος: Η εκτόξευση του χρέους των ΗΠΑ ωθεί τους επενδυτές να εγκαταλείψουν το δολάριο και να στραφούν στον χρυσό ως «ουδέτερο» καταφύγιο.
- Πληθωρισμός & Fed: Ο Τζερόμ Πάουελ ξεκαθάρισε ότι ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον στόχο του 2%, διατηρώντας τα επιτόκια αμετάβλητα.
Ο χρυσός ως «ουδέτερο» περιουσιακό στοιχείο
Η αγορά πλέον δεν βλέπει τον χρυσό απλά ως μέσο αντιστάθμισης του πληθωρισμού, αλλά ως το μοναδικό αξιόπιστο στοιχείο σε ένα κατακερματισμένο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα. Η αβεβαιότητα για το μέλλον του παραδοσιακού αμερικανοκεντρικού μοντέλου ενισχύει τη ζήτηση για πολύτιμα μέταλλα.
