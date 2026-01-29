Χρυσός: Ιστορικό «άλμα» στα 5.600 δολάρια – Ουρές στα ενεχυροδανειστήρια και παγκόσμιος πανικός

Σε αχαρτογράφητα νερά η παγκόσμια οικονομία, καθώς ο χρυσός σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, αγγίζοντας τα 5.600 δολάρια η ουγγιά. Η γεωπολιτική κρίση ανάμεσα σε Τραμπ και Ιράν, το αμερικανικό χρέος και η εκτόξευση του ασημιού στα 120 δολάρια.

Το «ράλι» που δεν έχει σταματημό

Ο χρυσός συνεχίζει την καταιγιστική του άνοδο σήμερα, Πέμπτη 29/1, σημειώνοντας νέο ιστορικό υψηλό στα 5.591,61 δολάρια. Η άνοδος αυτή, που ξεπέρασε το 10% μέσα σε μία μόλις εβδομάδα, έχει προκαλέσει παγκόσμια φρενίτιδα, με τους επενδυτές να αναζητούν ασφάλεια εν μέσω οικονομικής αβεβαιότητας.

Ουρές στα καταστήματα: Σε Σαγκάη και Χονγκ Κονγκ, οι πολίτες κατακλύζουν τα ενεχυροδανειστήρια και τα κοσμηματοπωλεία, στοιχηματίζοντας σε ακόμα μεγαλύτερη αύξηση της τιμής.



Σε Σαγκάη και Χονγκ Κονγκ, οι πολίτες κατακλύζουν τα ενεχυροδανειστήρια και τα κοσμηματοπωλεία, στοιχηματίζοντας σε ακόμα μεγαλύτερη αύξηση της τιμής. Το Ασήμι ακολουθεί: Σε ιστορικά υψηλά βρίσκεται και το ασήμι, αγγίζοντας τα 120 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 60% από την αρχή του έτους.

Γιατί εκτοξεύτηκε η τιμή του χρυσού;

Σύμφωνα με τους αναλυτές της Marex και της OCBC, οι αιτίες είναι βαθιά δομικές:

Γεωπολιτική Ένταση: Οι προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν για τα πυρηνικά και οι απειλές της Τεχεράνης για αντίποινα δημιουργούν κλίμα πολεμικής σύρραξης. Αμερικανικό Χρέος: Η εκτόξευση του χρέους των ΗΠΑ ωθεί τους επενδυτές να εγκαταλείψουν το δολάριο και να στραφούν στον χρυσό ως «ουδέτερο» καταφύγιο. Πληθωρισμός & Fed: Ο Τζερόμ Πάουελ ξεκαθάρισε ότι ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον στόχο του 2%, διατηρώντας τα επιτόκια αμετάβλητα.



Ο χρυσός ως «ουδέτερο» περιουσιακό στοιχείο

Η αγορά πλέον δεν βλέπει τον χρυσό απλά ως μέσο αντιστάθμισης του πληθωρισμού, αλλά ως το μοναδικό αξιόπιστο στοιχείο σε ένα κατακερματισμένο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα. Η αβεβαιότητα για το μέλλον του παραδοσιακού αμερικανοκεντρικού μοντέλου ενισχύει τη ζήτηση για πολύτιμα μέταλλα.

Διαβάστε ακόμα: Αυξήσεις μισθών από αύριο για 1.000.000 εργαζόμενους: Πόσα κερδίζετε στην τσέπη – Αναλυτικά παραδείγματα για νέους, τρίτεκνους και ιδιωτικό τομέα