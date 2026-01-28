Φορολοταρία ΑΑΔΕ: Έγινε η κλήρωση για τα 50.000 ευρώ – Δείτε αν κερδίσατε

Αναρτήθηκαν οι τυχεροί λαχνοί για τις συναλλαγές του Δεκεμβρίου. Ποιοι κερδίζουν τα μεγάλα έπαθλα και η προθεσμία για τη δήλωση του IBAN.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026, η μεγάλη κλήρωση της ΑΑΔΕ για τη φορολοταρία που αφορά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποίησαν οι φορολογούμενοι τον Δεκέμβριο του 2025. Ένας υπερτυχερός κερδίζει το ποσό των 50.000 ευρώ, ενώ εκατοντάδες άλλοι μοιράζονται μικρότερα έπαθλα.

Τα ποσά που κληρώθηκαν
Συνολικά 556 τυχεροί θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους, με την κατανομή να έχει ως εξής:

  • 1 τυχερός κερδίζει 50.000 ευρώ.
  • 5 τυχεροί κερδίζουν από 20.000 ευρώ ο καθένας.
  • 50 τυχεροί κερδίζουν από 5.000 ευρώ ο καθένας.
  • 500 τυχεροί κερδίζουν από 1.000 ευρώ ο καθένας.

Πώς θα δείτε αν κερδίσατε
Οι φορολογούμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τους τυχερούς λαχνούς μέσω της ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ (aade.gr) στην ειδική εφαρμογή για τη φορολοταρία, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISnet.

Η προθεσμία για το IBAN
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από όσους κληρωθούν αλλά δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό.

Υπάρχει προθεσμία τριών μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης για να δηλωθεί ο λογαριασμός στην εφαρμογή προσωποποιημένης πληροφόρησης του TAXISnet.
Σε περίπτωση που η προθεσμία παρέλθει, το χρηματικό έπαθλο χάνεται.

Ποιοι συμμετείχαν στην κλήρωση
Στη διαδικασία συμμετέχουν αυτόματα φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών με ΑΦΜ στην Ελλάδα, εφόσον:

Πραγματοποιούν συναλλαγές με κάρτα ή ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.
Έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση για το τελευταίο έτος.

