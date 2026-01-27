Η κυβέρνηση ανοίγει τα χαρτιά της για το φλέγον ζήτημα της στέγασης. Με ένα νέο πακέτο μέτρων που περιλαμβάνει από άμεσες επιστροφές μετρητών σε χιλιάδες δημόσιους λειτουργούς μέχρι «μπλόκο» σε νέες άδειες βραχυχρόνιας μίσθωσης, το σκηνικό στην αγορά ακινήτων αλλάζει ριζικά. Ποιους αφορά η «διπλή» επιστροφή ενοικίου;

Η στεγαστική κρίση απαιτεί τολμηρές κινήσεις και το Υπουργικό Συμβούλιο της Δευτέρας (26/1) έφερε στο φως τρεις βασικούς πυλώνες που στοχεύουν στην ανακούφιση ενοικιαστών και την αύξηση των διαθέσιμων σπιτιών.

1. Το «Δώρο» σε 50.000 Λειτουργούς

Γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν «εκτός έδρας» (εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης) παίρνουν μια σημαντική ανάσα. Πλέον, θα τους επιστρέφονται δύο μηνιαία μισθώματα αντί για ένα, και το σημαντικότερο; Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Πρόκειται για μια κίνηση-ματ ώστε να παραμείνουν οι επαγγελματίες στην επαρχία και τα νησιά, εκεί όπου το κόστος ζωής έχει γίνει δυσβάσταχτο.

2. Το πρόγραμμα «Κατασκευάζω-Νοικιάζω» (Build to Rent)

Πρόκειται για την ελληνική εκδοχή ενός μοντέλου που θριαμβεύει στην Ευρώπη. Κατασκευαστικές εταιρείες θα μπορούν να χτίζουν νέα σπίτια ή να μετατρέπουν παλιά κτίρια γραφείων σε διαμερίσματα, με την υποχρέωση να τα νοικιάζουν για τουλάχιστον 10 χρόνια με προκαθορισμένο, προσιτό μίσθωμα. Ως αντάλλαγμα, οι εταιρείες θα απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος για τα ενοίκια αυτά.

3. «Μπλόκο» στο Airbnb στη Θεσσαλονίκη

Μετά την Αθήνα, έρχεται η σειρά της Θεσσαλονίκης. Στην Α' Δημοτική Κοινότητα (Κέντρο) μπαίνει τέλος στις νέες άδειες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Μάλιστα, υπάρχει μια αυστηρή πρόβλεψη: αν ένα ακίνητο Airbnb πουληθεί, μεταβιβαστεί ή κληρονομηθεί, διαγράφεται αυτόματα από το μητρώο και δεν μπορεί να ξαναμπεί, ώστε το σπίτι να επιστρέψει στην αγορά των μόνιμων κατοίκων.

Αυτές οι αλλαγές, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα ανακαινίσεων που αναμένεται την άνοιξη, αποτελούν το μεγάλο στοίχημα για να «ξεκλειδώσουν» κλειστά σπίτια και να πέσουν οι τιμές.

