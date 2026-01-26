Φόρος - σοκ 2€ σε κάθε δέμα από Shein και Temu: Το ιταλικό «πείραμα» που γύρισε μπούμερανγκ

Ένα πρωτοφανές οικονομικό θρίλερ εξελίσσεται στην Ιταλία, με πρωταγωνιστές τους κολοσσούς του κινεζικού e-commerce, Shein και Temu. Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι, στην προσπάθειά της να αντλήσει έσοδα και να προστατεύσει την τοπική αγορά, επέβαλε από την 1η Ιανουαρίου 2026 ένα ειδικό τέλος 2 ευρώ σε κάθε δέμα αξίας έως 150 ευρώ που φτάνει από χώρες εκτός ΕΕ. Ωστόσο, το μέτρο φαίνεται να προκαλεί το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα.

Πώς οι εταιρείες «εξαφάνισαν» τον φόρο:

Αντί οι κινεζικές πλατφόρμες να πληρώσουν το τέλος στην Ιταλία, άρχισαν να εκτρέπουν τις πτήσεις cargo σε αεροδρόμια άλλων χωρών της ΕΕ, όπως η Λιέγη, το Άμστερνταμ και η Βουδαπέστη. Από εκεί, τα δέματα μπαίνουν οδικώς στην Ιταλία ως "ενδοκοινοτικό εμπόριο", αποφεύγοντας νόμιμα τον φόρο των 2 ευρώ.

Τα αποτελέσματα του «μπούμερανγκ»:

Κατάρρευση στα αεροδρόμια: Η κίνηση δεμάτων στα ιταλικά αεροδρόμια (όπως το Μαλπένσα) έπεσε κατά 36% μέσα σε μόλις 20 ημέρες.



Η κίνηση δεμάτων στα ιταλικά αεροδρόμια (όπως το Μαλπένσα) έπεσε κατά 36% μέσα σε μόλις 20 ημέρες. Χάσιμο εσόδων: Ο κλάδος των logistics στην Ιταλία προειδοποιεί για μαζική απώλεια θέσεων εργασίας, καθώς οι μεταφορές γίνονται πλέον μέσω ξένων κόμβων.



Ο κλάδος των logistics στην Ιταλία προειδοποιεί για μαζική απώλεια θέσεων εργασίας, καθώς οι μεταφορές γίνονται πλέον μέσω ξένων κόμβων. Περιβαλλοντική επιβάρυνση: Η μεταφορά των εμπορευμάτων με φορτηγά από τη μία άκρη της Ευρώπης στην άλλη αυξάνει κατακόρυφα τη ρύπανση.

Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα;

Η υπόθεση παρακολουθείται στενά από όλες τις χώρες της ΕΕ, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να επιβάλει τον δικό της πανευρωπαϊκό φόρο 3 ευρώ σε όλα τα φθηνά δέματα από την 1η Ιουλίου 2026. Η αποτυχία της Ιταλίας να εφαρμόσει το μέτρο σε εθνικό επίπεδο δείχνει ότι μόνο μια συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση μπορεί να "πιάσει" τους κινεζικούς κολοσσούς.

