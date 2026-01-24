Λογαριασμός ρεύματος: Το λάθος που κάνουμε όλοι με τον θερμοσίφωνα και μας κοστίζει ακριβά – Πώς θα κερδίσετε χρήματα

Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι το νούμερο ένα ζητούμενο για κάθε νοικοκυριό το 2026, όμως ένα από τα μεγαλύτερα έξοδα κρύβεται σε μια συσκευή που χρησιμοποιούμε καθημερινά: τον θερμοσίφωνα. Πολλοί καταναλωτές πιστεύουν ότι εξοικονομούν χρήματα με συγκεκριμένες τακτικές, οι οποίες στην πραγματικότητα «φουσκώνουν» τον λογαριασμό χωρίς λόγο.

Το μεγάλο λάθος: Να τον αφήνετε αναμμένο «για λίγο παραπάνω»

Πολλοί έχουν τη συνήθεια να ανάβουν τον θερμοσίφωνα και να τον ξεχνούν αναμμένο για 1 ή 2 ώρες, θεωρώντας ότι έτσι θα έχουν πάντα ζεστό νερό.

Η σπατάλη: Μόλις το νερό φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία, ο θερμοστάτης κλείνει, αλλά αν ο θερμοσίφωνας παραμένει αναμμένος, κάθε φορά που η θερμοκρασία πέφτει έστω και λίγο, η αντίσταση ξαναπαίρνει μπροστά καταναλώνοντας τεράστια ποσά ενέργειας.

Η λύση: Ανάψτε τον θερμοσίφωνα ακριβώς για όσο χρόνο χρειάζεται (συνήθως 30-40 λεπτά για έναν μέσο θερμοσίφωνα) και κλείστε τον αμέσως.

3 Tips για ακόμα μεγαλύτερη οικονομία

Ρύθμιση Θερμοστάτη: Η ιδανική θερμοκρασία είναι οι 60°C. Αν ο θερμοστάτης είναι ρυθμισμένος στους 75-80°C, ο θερμοσίφωνας καταναλώνει υπερβολική ενέργεια για να φτάσει σε μια θερμοκρασία που ούτως ή άλλως θα «σπάσετε» με κρύο νερό στο μπάνιο. Συντήρηση: Τα άλατα που συσσωρεύονται στην αντίσταση δρουν ως μονωτικό υλικό, αναγκάζοντας τη συσκευή να δουλεύει διπλάσιο χρόνο για να ζεστάνει το ίδιο νερό. Ώρες αιχμής: Αν έχετε νυχτερινό τιμολόγιο, προγραμματίστε το ζέσταμα του νερού τις ώρες της χαμηλής χρέωσης.

