Λογαριασμός ρεύματος: Το λάθος που κάνουμε όλοι με τον θερμοσίφωνα και μας κοστίζει ακριβά – Πώς θα κερδίσετε χρήματα

Λογαριασμός ρεύματος: Το λάθος που κάνουμε όλοι με τον θερμοσίφωνα και μας κοστίζει ακριβά – Πώς θα κερδίσετε χρήματα

Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι το νούμερο ένα ζητούμενο για κάθε νοικοκυριό το 2026, όμως ένα από τα μεγαλύτερα έξοδα κρύβεται σε μια συσκευή που χρησιμοποιούμε καθημερινά: τον θερμοσίφωνα. Πολλοί καταναλωτές πιστεύουν ότι εξοικονομούν χρήματα με συγκεκριμένες τακτικές, οι οποίες στην πραγματικότητα «φουσκώνουν» τον λογαριασμό χωρίς λόγο.

Το μεγάλο λάθος: Να τον αφήνετε αναμμένο «για λίγο παραπάνω»

Πολλοί έχουν τη συνήθεια να ανάβουν τον θερμοσίφωνα και να τον ξεχνούν αναμμένο για 1 ή 2 ώρες, θεωρώντας ότι έτσι θα έχουν πάντα ζεστό νερό.

  • Η σπατάλη: Μόλις το νερό φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία, ο θερμοστάτης κλείνει, αλλά αν ο θερμοσίφωνας παραμένει αναμμένος, κάθε φορά που η θερμοκρασία πέφτει έστω και λίγο, η αντίσταση ξαναπαίρνει μπροστά καταναλώνοντας τεράστια ποσά ενέργειας.

  • Η λύση: Ανάψτε τον θερμοσίφωνα ακριβώς για όσο χρόνο χρειάζεται (συνήθως 30-40 λεπτά για έναν μέσο θερμοσίφωνα) και κλείστε τον αμέσως.

3 Tips για ακόμα μεγαλύτερη οικονομία

  1. Ρύθμιση Θερμοστάτη: Η ιδανική θερμοκρασία είναι οι 60°C. Αν ο θερμοστάτης είναι ρυθμισμένος στους 75-80°C, ο θερμοσίφωνας καταναλώνει υπερβολική ενέργεια για να φτάσει σε μια θερμοκρασία που ούτως ή άλλως θα «σπάσετε» με κρύο νερό στο μπάνιο.

  2. Συντήρηση: Τα άλατα που συσσωρεύονται στην αντίσταση δρουν ως μονωτικό υλικό, αναγκάζοντας τη συσκευή να δουλεύει διπλάσιο χρόνο για να ζεστάνει το ίδιο νερό.

  3. Ώρες αιχμής: Αν έχετε νυχτερινό τιμολόγιο, προγραμματίστε το ζέσταμα του νερού τις ώρες της χαμηλής χρέωσης.

Διαβάστε ακόμα: Δόμνα Μιχαηλίδου: Ενίσχυση-μαμούθ για το «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» – Έως 46.000 ευρώ για οικογένειες

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Δικαστικό «μπλόκο» στη Λάρισα: Ποινές φυλάκισης σε γονείς που κρατούσαν τα παιδιά εκτός σχολείου στον κορονοϊό
Κοινωνία

Δικαστικό «μπλόκο» στη Λάρισα: Ποινές φυλάκισης σε γονείς που κρατούσαν τα παιδιά εκτός σχολείου στον κορονοϊό

Δολοφονία στο Αγρίνιο: «Ήταν κοινό μυστικό ότι τον τρομοκρατούσε» – Νέα μαρτυρία ανατρέπει τα δεδομένα
Κοινωνία

Δολοφονία στο Αγρίνιο: «Ήταν κοινό μυστικό ότι τον τρομοκρατούσε» – Νέα μαρτυρία ανατρέπει τα δεδομένα

«Πόλεμος» στον αέρα για την τραγωδία στη Γλυφάδα: Άγριος καβγάς Παγώνη – Καλλιακμάνη
Media

«Πόλεμος» στον αέρα για την τραγωδία στη Γλυφάδα: Άγριος καβγάς Παγώνη – Καλλιακμάνη

«Θα την ντύσω νύφη και θα την πάμε στη Ριτσώνα»: Τα λόγια του πατέρα της καθηγήτριας που «έσβησε» στη Γλυφάδα
Κοινωνία

«Θα την ντύσω νύφη και θα την πάμε στη Ριτσώνα»: Τα λόγια του πατέρα της καθηγήτριας που «έσβησε» στη Γλυφάδα

Σφοδρή επίθεση Λένας Διβάνη στη Μαρία Καρυστιανού: «Χρησιμοποιήσατε τη δημοκρατική βιτρίνα για ακροδεξιές ιδέες»
Πολιτική

Σφοδρή επίθεση Λένας Διβάνη στη Μαρία Καρυστιανού: «Χρησιμοποιήσατε τη δημοκρατική βιτρίνα για ακροδεξιές ιδέες»