Τέλος τα «μαύρα» σε γάμους και βαπτίσεις: Έρχεται το ψηφιακό πελατολόγιο μετά το Πάσχα

Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ κτήματα, catering και διοργανωτές εκδηλώσεων. Πώς θα λειτουργεί το νέο ηλεκτρονικό «μάτι» και ποιοι άλλοι κλάδοι ακολουθούν το 2026. Τα πρόστιμα για τους παραβάτες.

Μεγάλες αλλαγές έρχονται αμέσως μετά το Πάσχα στον τρόπο που κλείνονται και τιμολογούνται οι κοινωνικές εκδηλώσεις. Η ΑΑΔΕ ενεργοποιεί το ψηφιακό πελατολόγιο για γάμους, βαπτίσεις και εταιρικά events, με στόχο να μπει οριστικό φρένο στη φοροδιαφυγή και τις συναλλαγές με μετρητά κάτω από το τραπέζι.

Ποιους αφορά η νέα ρύθμιση:

Κτήματα δεξιώσεων και αίθουσες εκδηλώσεων.

Εταιρείες Catering.

Διοργανωτές εκδηλώσεων (Wedding & Event Planners).

Εταιρείες ιδιωτικών πάρτι και εταιρικών events.

Πώς θα λειτουργεί το σύστημα;

Η λογική είναι ίδια με αυτή που εφαρμόστηκε ήδη στα συνεργεία αυτοκινήτων:

Καταγραφή πριν την υπηρεσία: Με την πρώτη επικοινωνία και το κλείσιμο της συμφωνίας, ο επαγγελματίας υποχρεούται να καταχωρίζει τα στοιχεία του πελάτη στην ηλεκτρονική βάση της ΑΑΔΕ. Αυτόματη διαβίβαση: Τα δεδομένα αποστέλλονται σε πραγματικό χρόνο, δημιουργώντας μια «άτυπη μέτρηση» χρόνου μέχρι την έκδοση της απόδειξης ή του τιμολογίου. Διασταύρωση με myDATA: Η Εφορία θα συγκρίνει το ψηφιακό πελατολόγιο με τα παραστατικά που εκδίδονται. Αν υπάρχει πελάτης στο κτήμα αλλά δεν έχει καταχωρηθεί στο e-πελατολόγιο, το πρόστιμο θα είναι άμεσο.

Ποιοι κλάδοι ακολουθούν εντός του 2026;

Η ΑΑΔΕ δεν σταματά εκεί. Μέσα στο έτος, το ψηφιακό πελατολόγιο θα επεκταθεί σε:

Γυμναστήρια και σχολές χορού.

Κέντρα αισθητικής και κομμωτήρια.

Φυσικοθεραπευτήρια και γιατρούς.

Δικηγόρους και συμβολαιογράφους.

Στόχος: Η άντληση εσόδων τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, όπως προβλέπει ο φετινός προϋπολογισμός.

