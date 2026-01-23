Μην πετάτε ποτέ την απόδειξη από το βενζινάδικο: Γιατί αυτό το «χαρτάκι» μπορεί να σας γλιτώσει

Η μοναδική «ασπίδα» των οδηγών απέναντι στα νοθευμένα καύσιμα και τις πειραγμένες αντλίες. Πώς μια απλή απόδειξη γίνεται νομικό όπλο για αποζημιώσεις. Τι να προσέξετε στον επόμενο ανεφοδιασμό.

Για τους περισσότερους οδηγούς, η απόδειξη από το πρατήριο καυσίμων είναι ένα άχρηστο χαρτί που καταλήγει στα σκουπίδια. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν: Αυτό το χαρτάκι είναι το μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο που έχετε στα χέρια σας αν ο κινητήρας του αυτοκινήτου σας υποστεί ζημιά από νοθευμένη βενζίνη ή αν πέσετε θύμα απάτης στην αντλία.

Ο εφιάλτης της νοθείας και το «τολουόλιο»

Τα στοιχεία του Γενικού Χημείου του Κράτους είναι σοκαριστικά, με εκατοντάδες δείγματα να βγαίνουν «ακάθαρτα». Οι επιτήδειοι χρησιμοποιούν χημικές ουσίες όπως το τολουόλιο, το οποίο διαβρώνει τσιμούχες, φλάντζες και σωληνώσεις.

Μια τέτοια βλάβη μπορεί να κοστίσει από εκατοντάδες έως και χιλιάδες ευρώ. Η λύση: Χωρίς την απόδειξη, είναι αδύνατο να αποδείξετε ότι βάλατε καύσιμο από το συγκεκριμένο πρατήριο τη συγκεκριμένη ώρα.

Πειραγμένες αντλίες: Όταν τα 45 λίτρα γίνονται... 60

Εκτός από την ποιότητα, υπάρχει και το ζήτημα της ποσότητας. Αν το ρεζερβουάρ σας χωράει 45 λίτρα και η απόδειξη γράφει 60, έχετε πέσει θύμα εξαπάτησης. Η απόδειξη περιλαμβάνει την ακριβή ώρα, την ποσότητα και τα στοιχεία του πρατηρίου, επιτρέποντάς σας να προχωρήσετε σε επίσημη καταγγελία.

Πού να κάνετε καταγγελία

Αν υποψιάζεστε νοθεία ή απάτη, μπορείτε να απευθυνθείτε:

Γενική Γραμματεία Καταναλωτή: Στο τηλέφωνο 1520.

Σ.Δ.Ο.Ε.: Στο τηλέφωνο 1517 (επώνυμα ή ανώνυμα).

Συμβουλή: Κρατήστε τις αποδείξεις σας σε ένα σημείο στο αυτοκίνητο για τουλάχιστον 15 ημέρες. Τόσο χρειάζεται συνήθως για να εκδηλωθεί μια βλάβη από κακό καύσιμο.

