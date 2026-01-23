Σε μια καθοριστική κίνηση για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος προχωρά η κυβέρνηση, με τον νέο κατώτατο μισθό να τίθεται σε ισχύ από την 1η Απριλίου 2026. Η αναπροσαρμογή αυτή, η πέμπτη κατά σειρά, στοχεύει στην απορρόφηση των κραδασμών από την επίμονη ακρίβεια και αφορά άμεσα πάνω από 1,1 εκατομμύριο εργαζόμενους σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Τα νέα δεδομένα στις αποδοχές

Σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις και το χρονοδιάγραμμα του Υπουργείου Εργασίας:

Το νέο ποσό: Ο κατώτατος μισθός αναμένεται να αυξηθεί κατά 40 έως 50 ευρώ, φτάνοντας στην περιοχή των 920 έως 930 ευρώ μεικτά (από 880 ευρώ που είναι σήμερα).



Ο κατώτατος μισθός αναμένεται να αυξηθεί κατά 40 έως 50 ευρώ, φτάνοντας στην περιοχή των 920 έως 930 ευρώ μεικτά (από 880 ευρώ που είναι σήμερα). Δημόσιος Τομέας: Για πρώτη φορά, η αύξηση θα εφαρμοστεί ενιαία, συμπαρασύροντας οριζόντια όλα τα μισθολογικά κλιμάκια (ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ), καθώς ο εισαγωγικός μισθός αποτελεί τη βάση του μισθολογίου.

Για πρώτη φορά, η αύξηση θα εφαρμοστεί ενιαία, συμπαρασύροντας οριζόντια όλα τα μισθολογικά κλιμάκια (ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ), καθώς ο εισαγωγικός μισθός αποτελεί τη βάση του μισθολογίου. Στρατηγικός Στόχος: Η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στη δέσμευση για κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ και μέσο μισθό στα 1.500 ευρώ έως το 2027.



Ποια επιδόματα «παίρνουν φωτιά»

Η αύξηση του κατώτατου μισθού λειτουργεί ως «αμορτισέρ» για μια σειρά από κοινωνικές παροχές που συνδέονται άμεσα με αυτόν.

Παροχή / Επίδομα - Επίπτωση

Επίδομα Ανεργίας - Αναπροσαρμόζεται προς τα πάνω αυτόματα.

Προστασία Μητρότητας - Αυξάνεται η ειδική παροχή που λαμβάνουν οι μητέρες.

Τριετίες - Οι προσαυξήσεις προϋπηρεσίας επανυπολογίζονται επί της νέας βάσης.

Υπερωρίες- Αυξάνεται το ωρομίσθιο και η αμοιβή πρόσθετης εργασίας.





Η αύξηση του 2026 είναι στρατηγικής σημασίας. Με τον πληθωρισμό στα βασικά αγαθά να παραμένει υψηλός, η ενίσχυση του κατώτατου μισθού στο 22,8% του ιδιωτικού τομέα είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Ωστόσο, για τους εργοδότες (ειδικά τις ΜμΕ), η αύξηση αυτή σε συνδυασμό με το ενεργειακό κόστος πιέζει τα περιθώρια κέρδους.

Madata Tip: Οι εργαζόμενοι που έχουν κατοχυρωμένες τριετίες θα δουν διπλό όφελος, καθώς η ποσοστιαία προσαύξηση θα υπολογιστεί πάνω στο νέο, αυξημένο ποσό των 920-930 ευρώ.

