Μια νέα εποχή ελέγχων ξεκινά για τον κλάδο των κοινωνικών εκδηλώσεων, καθώς η ΑΑΔΕ επεκτείνει το ψηφιακό πελατολόγιο αμέσως μετά το Πάσχα του 2026. Στόχος της φορολογικής διοίκησης είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής σε τομείς με έντονη εποχικότητα και υψηλή χρήση μετρητών.

Ποιους κλάδους αφορά η επέκταση

Η υποχρέωση καταγραφής των πελατών σε πραγματικό χρόνο θα αγγίξει άμεσα:

Χώρους Εκδηλώσεων: Κτήματα, αίθουσες δεξιώσεων και ξενοδοχειακές μονάδες.

Εταιρείες Catering: Επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν τη σίτιση σε ιδιωτικά ή εταιρικά events.

Διοργανωτές Εκδηλώσεων: Εταιρείες που αναλαμβάνουν πάρτι και κοινωνικές τελετές (γάμους, βαπτίσεις).



Πώς θα λειτουργεί το σύστημα

Η διαδικασία ακολουθεί το μοντέλο που εφαρμόστηκε ήδη στα συνεργεία αυτοκινήτων:

Προκαταρκτική Καταχώριση: Τα στοιχεία του πελάτη πρέπει να εισάγονται στην ηλεκτρονική βάση πριν από την παροχή της υπηρεσίας. Αυτόματη Διαβίβαση: Τα δεδομένα αποστέλλονται άμεσα στην ΑΑΔΕ. Διασταύρωση myDATA: Το σύστημα συγκρίνει αυτόματα τους καταγεγραμμένους πελάτες με τις αποδείξεις ή τα τιμολόγια που εκδίδονται στο myDATA. Κυρώσεις: Αν σε έλεγχο βρεθεί πελάτης (ή εκδήλωση σε εξέλιξη) χωρίς καταχώριση, ενεργοποιούνται αυτόματα πρόστιμα και πλήρης φορολογικός έλεγχος.





Η κίνηση αυτή της ΑΑΔΕ για το 2026 δεν είναι τυχαία. Η πρόβλεψη του προϋπολογισμού για έσοδα 1 δισ. ευρώ από την πάταξη της φοροδιαφυγής απαιτεί «έξυπνα» εργαλεία. Το ψηφιακό πελατολόγιο καταργεί ουσιαστικά τη δυνατότητα απόκρυψης τζίρου σε εκδηλώσεις με εκατοντάδες καλεσμένους.

Τι πρέπει να προσέξετε: * Εντός του 2026, το μέτρο θα επεκταθεί σε γιατρούς, δικηγόρους, γυμναστήρια και κομμωτήρια.

Η αρχή «μόνον άπαξ» (κατάργηση υποβολής συμφωνητικών για όσους τηρούν το ψηφιακό πελατολόγιο) αποτελεί ένα κίνητρο απλοποίησης, αλλά αυξάνει την ευθύνη για ορθή τήρηση των στοιχείων.

