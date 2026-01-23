Ψηφιακό Πελατολόγιο: «Μεγάλος Αδελφός» σε γάμους, βαπτίσεις και catering μετά το Πάσχα

Ψηφιακό Πελατολόγιο: «Μεγάλος Αδελφός» σε γάμους, βαπτίσεις και catering μετά το Πάσχα

Μια νέα εποχή ελέγχων ξεκινά για τον κλάδο των κοινωνικών εκδηλώσεων, καθώς η ΑΑΔΕ επεκτείνει το ψηφιακό πελατολόγιο αμέσως μετά το Πάσχα του 2026. Στόχος της φορολογικής διοίκησης είναι η  πάταξη της φοροδιαφυγής σε τομείς με έντονη εποχικότητα και υψηλή χρήση μετρητών.

Ποιους κλάδους αφορά η επέκταση

Η υποχρέωση καταγραφής των πελατών σε πραγματικό χρόνο θα αγγίξει άμεσα:

  • Χώρους Εκδηλώσεων: Κτήματα, αίθουσες δεξιώσεων και ξενοδοχειακές μονάδες.
  • Εταιρείες Catering: Επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν τη σίτιση σε ιδιωτικά ή εταιρικά events.
  • Διοργανωτές Εκδηλώσεων: Εταιρείες που αναλαμβάνουν πάρτι και κοινωνικές τελετές (γάμους, βαπτίσεις).


Πώς θα λειτουργεί το σύστημα

Η διαδικασία ακολουθεί το μοντέλο που εφαρμόστηκε ήδη στα συνεργεία αυτοκινήτων:

  1. Προκαταρκτική Καταχώριση: Τα στοιχεία του πελάτη πρέπει να εισάγονται στην ηλεκτρονική βάση πριν από την παροχή της υπηρεσίας.
  2. Αυτόματη Διαβίβαση: Τα δεδομένα αποστέλλονται άμεσα στην ΑΑΔΕ.
  3. Διασταύρωση myDATA: Το σύστημα συγκρίνει αυτόματα τους καταγεγραμμένους πελάτες με τις αποδείξεις ή τα τιμολόγια που εκδίδονται στο myDATA.
  4. Κυρώσεις: Αν σε έλεγχο βρεθεί πελάτης (ή εκδήλωση σε εξέλιξη) χωρίς καταχώριση, ενεργοποιούνται αυτόματα πρόστιμα και πλήρης φορολογικός έλεγχος.
     

    Η κίνηση αυτή της ΑΑΔΕ για το 2026 δεν είναι τυχαία. Η πρόβλεψη του προϋπολογισμού για έσοδα 1 δισ. ευρώ από την πάταξη της φοροδιαφυγής απαιτεί «έξυπνα» εργαλεία. Το ψηφιακό πελατολόγιο καταργεί ουσιαστικά τη δυνατότητα απόκρυψης τζίρου σε εκδηλώσεις με εκατοντάδες καλεσμένους.

Τι πρέπει να προσέξετε: * Εντός του 2026, το μέτρο θα επεκταθεί σε γιατρούς, δικηγόρους, γυμναστήρια και κομμωτήρια.

Η αρχή «μόνον άπαξ» (κατάργηση υποβολής συμφωνητικών για όσους τηρούν το ψηφιακό πελατολόγιο) αποτελεί ένα κίνητρο απλοποίησης, αλλά αυξάνει την ευθύνη για ορθή τήρηση των στοιχείων.

Διαβάστε ακόμα: Δόμνα Μιχαηλίδου: Ενίσχυση-μαμούθ για το «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» – Έως 46.000 ευρώ για οικογένειες

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Τραγωδία στην Άνω Γλυφάδα: Η μητέρα που «έσβησε» κάτω από το αυτοκίνητο – Το βίντεο-σοκ
Κοινωνία

Τραγωδία στην Άνω Γλυφάδα: Η μητέρα που «έσβησε» κάτω από το αυτοκίνητο – Το βίντεο-σοκ

Νοσοκόμα βασάνισε βρέφος 5 ημερών – Οι γονείς έμαθαν την αλήθεια μετά από 3 χρόνια. Βίντεο - σοκ
Κόσμος

Νοσοκόμα βασάνισε βρέφος 5 ημερών – Οι γονείς έμαθαν την αλήθεια μετά από 3 χρόνια. Βίντεο - σοκ

Δόμνα Μιχαηλίδου: Ενίσχυση-μαμούθ για το «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» – Έως 46.000 ευρώ για οικογένειες
Οικονομία

Δόμνα Μιχαηλίδου: Ενίσχυση-μαμούθ για το «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» – Έως 46.000 ευρώ για οικογένειες

Όσκαρ 2026: Τέσσερις υποψηφιότητες για την «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου – Ξανά στο προσκήνιο η Έμα Στόουν
Media

Όσκαρ 2026: Τέσσερις υποψηφιότητες για την «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου – Ξανά στο προσκήνιο η Έμα Στόουν

Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: «Ναι» στο Συμβούλιο Ειρήνης αλλά μόνο για τη Γάζα – Σημάδια εκτόνωσης για τη Γροιλανδία
Πολιτική

Μητσοτάκης από Βρυξέλλες: «Ναι» στο Συμβούλιο Ειρήνης αλλά μόνο για τη Γάζα – Σημάδια εκτόνωσης για τη Γροιλανδία