Η πτώση του ρυθμού του πληθωρισμού δεν φαίνεται να «αγγίζει» την τσέπη του Έλληνα καταναλωτή, καθώς το κόστος ζωής παραμένει στα ύψη. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΕΒΕΠ (Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς) για τον Ιανουάριο του 2026, η καθημερινότητα παραμένει «ακριβή», αναγκάζοντας το 80% των πολιτών να προχωρήσει σε ριζική αναθεώρηση του οικογενειακού του προϋπολογισμού.

Η «ακτινογραφία» των ανατιμήσεων (2020 - 2026)

Η σύγκριση των τιμών από το 2020 έως σήμερα αναδεικνύει τις δύο μεγάλες εστίες που «καίνε» τα εισοδήματα: τα τρόφιμα και τη στέγαση.

Ενοίκια: Καταγράφουν την υψηλότερη αύξηση, αγγίζοντας το 40%.



Καταγράφουν την υψηλότερη αύξηση, αγγίζοντας το 40%. Καφές: Μια καθημερινή συνήθεια που έχει ακριβύνει κατά 40%.



Μια καθημερινή συνήθεια που έχει ακριβύνει κατά 40%. Φρέσκα Λαχανικά: Η άνοδος φτάνει το 35%, επηρεάζοντας άμεσα το εβδομαδιαίο καλάθι.



Η άνοδος φτάνει το 35%, επηρεάζοντας άμεσα το εβδομαδιαίο καλάθι. Ηλεκτρικό Ρεύμα: Παρά τις διακυμάνσεις, η συνολική επιβάρυνση την πενταετία ανέρχεται στο 30%.

Η στρατηγική επιβίωσης των καταναλωτών

Προκειμένου να ανταπεξέλθουν, οι καταναλωτές στρέφονται μαζικά σε νέες αγοραστικές συνήθειες:

Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας: Το μερίδιό τους στην αγορά πλησιάζει πλέον το 25%. Κυνήγι Προσφορών: Οι εκπτώσεις στα σούπερ μάρκετ αποτελούν πλέον το κύριο κριτήριο επιλογής προϊόντων. Αλλαγή διατροφικών συνηθειών: Αναμένονται νέες ανατιμήσεις σε κρέας και γαλακτοκομικά τις επόμενες ημέρες, γεγονός που θα πιέσει περαιτέρω την κατανάλωση.





Το 2026 βρίσκει την ελληνική αγορά σε ένα παράδοξο σημείο: οι μακροοικονομικοί δείκτες βελτιώνονται, αλλά η μικροοικονομία των νοικοκυριών πιέζεται από το συσσωρευμένο κόστος της τελευταίας πενταετίας. Η ίδρυση της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα, καθώς για πρώτη φορά θα ελέγχεται η τιμή σε όλη τη διατροφική αλυσίδα (από το χωράφι στο ράφι).

Πρόβλεψη: Αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στις τιμές της στέγασης, η αγοραστική δύναμη για βασικά αγαθά θα συνεχίσει να φθίνει, οδηγώντας σε περαιτέρω μείωση του όγκου πωλήσεων στο λιανεμπόριο εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026.

Διαβάστε ακόμα: Αγροτικά Μπλόκα: «Οχυρώνονται» στα Μάλγαρα οι αγρότες – Κοινό μέτωπο Θεσσαλονίκης και Χαλκηδόνας μετά το Μαξίμου