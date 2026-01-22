ΔΥΠΑ: 18.000 ευκαιρίες απασχόλησης – Το πρόγραμμα για 10.000 άνεργες μητέρες και οι «Ημέρες Καριέρας»

Σε μια κρίσιμη συγκυρία για την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης, η ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) θέτει σε πλήρη εφαρμογή ένα στοχευμένο πρόγραμμα επιδότησης για 10.000 άνεργες γυναίκες, με έμφαση στις μητέρες. Παράλληλα, η επετειακή 50ή «Ημέρα Καριέρας» στο Περιστέρι φέρνει ακόμα 8.000 θέσεις εργασίας σε άμεση επαφή με τους ενδιαφερόμενους.

10.000 Θέσεις για Γυναίκες & Μητέρες: Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, αφορά 5.000 θέσεις πλήρους και 5.000 θέσεις μερικής απασχόλησης.

Δικαιούχοι: Άνεργες γυναίκες εγγεγραμμένες στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ. Ιδιαίτερη μοριοδότηση λαμβάνουν οι μητέρες με παιδιά έως 15 ετών και οι μακροχρόνια άνεργες.

Ύψος Επιχορήγησης:

-Μητέρες & Μακροχρόνια άνεργες: Επιχορήγηση 80% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ανώτατο όριο τα 1.004,80€ τον μήνα.

-Λοιπές κατηγορίες: Επιχορήγηση 70%, με ανώτατο όριο τα 879,20€.

-Μερική απασχόληση: Επιχορήγηση 80% για όλες τις κατηγορίες (έως 680€/μήνα).

50ή «Ημέρα Καριέρας»: 8.000 θέσεις στο Περιστέρι

Αύριο, Παρασκευή 23 και Σάββατο 24 Ιανουαρίου, το Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου μετατρέπεται σε κόμβο απασχόλησης.

Πότε: 10:00 – 18:00.

Συμμετοχή: Πάνω από 300 επιχειρήσεις από κλάδους όπως η βιομηχανία, η πληροφορική, ο τουρισμός και η ψηφιακή οικονομία.

Ειδικότητες: Καλύπτεται όλο το φάσμα (από τεχνικά επαγγέλματα έως διοικητικά και επιστημονικά).

Είσοδος: Δωρεάν (συνιστάται προεγγραφή στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ).





Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί «σανίδα σωτηρίας» για τις μητέρες που προσπαθούν να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας μετά τη γέννηση των παιδιών τους.

Tip: Για τις «Ημέρες Καριέρας», μην ξεχάσετε να έχετε μαζί σας πολλαπλά αντίτυπα του βιογραφικού σας σημειώματος σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή. Η άμεση συνέντευξη με τους εργοδότες στον χώρο της εκδήλωσης είναι η καλύτερη ευκαιρία για να «κλείσετε» μια θέση εργασίας επί τόπου.

