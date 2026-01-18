Ανοίγει ο δρόμος για τη μεγάλη ανανέωση του στόλου οχημάτων το 2026. Ποιοι πολίτες και επαγγελματίες θα λάβουν τη γενναία ενίσχυση, τα εισοδηματικά κριτήρια και ο συνδυασμός επιδότησης με 10ετές δάνειο.

Ένα νέο, φιλόδοξο πρόγραμμα αντικατάστασης παλαιών και ρυπογόνων οχημάτων έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στους ελληνικούς δρόμους. Με επιδοτήσεις που μπορούν να φτάσουν έως και τις 30.000 ευρώ, το Κλιματικό και Κοινωνικό Σχέδιο στοχεύει στην υποστήριξη νοικοκυριών και μικρών επιχειρήσεων για τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της επιδότησης

Το πρόγραμμα εστιάζει στις «μεταφορικά ευάλωτες» ομάδες. Στην πρώτη γραμμή των δικαιούχων βρίσκονται:

Οικογένειες με παιδιά (με έμφαση σε τρίτεκνους και πολύτεκνους).

(με έμφαση σε τρίτεκνους και πολύτεκνους). Κάτοικοι νησιωτικών, ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών.

Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) και ηλικιωμένοι.

Φοιτητές με χαμηλό ετήσιο εισόδημα.

με χαμηλό ετήσιο εισόδημα. Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που χρειάζονται ανανέωση επαγγελματικού οχήματος.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Το βασικό εισοδηματικό όριο για την ένταξη στο πρόγραμμα ξεκινά από τις 25.000 ευρώ ετησίως. Ωστόσο, το όριο αυτό είναι κλιμακωτό και μπορεί να φτάσει έως τις 30.000 ευρώ, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και τα κοινωνικά κριτήρια του κάθε αιτούντος.

Πώς θα λάβετε τα χρήματα – Το «μοντέλο» ενίσχυσης

Η κρατική βοήθεια δεν περιορίζεται μόνο σε ένα ποσό. Προβλέπεται ένα πακέτο που περιλαμβάνει:

Άμεση κρατική επιδότηση για την αγορά του οχήματος. Δυνατότητα 10ετούς δανείου με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Πρόσθετα bonus για την εγκατάσταση οικιακού φορτιστή ή την κάλυψη εξόδων φόρτισης.

Πότε ξεκινά η πιλοτική εφαρμογή



Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει πιλοτικά εντός του 2026, δίνοντας προτεραιότητα στις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, με στόχο τη σταδιακή επέκταση σε όλη την επικράτεια.

Διαβάστε ακόμα: Πώς θα μειώσετε τον λογαριασμό του ρεύματος έως και 30%: Οι 6 «αόρατες» συσκευές που καίνε ρεύμα ακόμα και κλειστές