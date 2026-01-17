Ανοιχτά μαγαζιά αύριο Κυριακή 18 Ιανουαρίου: Τι ώρα ανοίγουν και τι ώρα κλείνουν – Το ωράριο για τις εκπτώσεις

Με τις χειμερινές εκπτώσεις να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, τα εμπορικά καταστήματα και τα πολυκαταστήματα σε όλη τη χώρα θα παραμείνουν ανοιχτά αύριο, Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026, προσφέροντας στους καταναλωτές την πρώτη ευκαιρία για κυριακάτικες αγορές της χρονιάς.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η λειτουργία των καταστημάτων είναι προαιρετική, ωστόσο η πλειονότητα των εμπορικών επιχειρήσεων αναμένεται να λειτουργήσει κανονικά.

Το ωράριο λειτουργίας:

Οι εμπορικοί σύλλογοι προτείνουν ένα συγκεκριμένο πλαίσιο λειτουργίας για την εξυπηρέτηση του κοινού:

Ώρα έναρξης: 11:00 το πρωί.

Ώρα λήξης: 18:00 το απόγευμα (τα μεγάλα πολυκαταστήματα και τα malls ενδέχεται να παραμείνουν ανοιχτά έως τις 20:00).

Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

Οι εκπτώσεις, που θα διαρκέσουν έως τις 28 Φεβρουαρίου, απαιτούν προσοχή. Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας υπενθυμίζει:

Διπλές τιμές : Σε κάθε προϊόν πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η παλιά (διαγραμμένη) και η νέα μειωμένη τιμή.

: Σε κάθε προϊόν πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η παλιά (διαγραμμένη) και η νέα μειωμένη τιμή. Ποσοστό έκπτωσης: Είναι υποχρεωτική η αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης.

Είναι υποχρεωτική η αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης. Προσοχή στις παραπλανητικές εκπτώσεις: Οι έμποροι οφείλουν να χρησιμοποιούν ως τιμή αναφοράς τη χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 30 ημερών.

Σημειώνεται ότι τα καταστήματα θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά και την επόμενη Κυριακή, 25 Ιανουαρίου.

