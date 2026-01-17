Πώς θα μειώσετε τον λογαριασμό του ρεύματος έως και 30%: Οι 6 «αόρατες» συσκευές που καίνε ρεύμα ακόμα και κλειστές

Με τις τιμές της ενέργειας να παραμένουν στα ύψη, η αναζήτηση τρόπων για εξοικονόμηση χρημάτων έχει γίνει καθημερινή ανάγκη. Πολλοί από εμάς προσέχουμε τα φώτα ή τη χρήση του κλιματιστικού, όμως αγνοούμε τους «σιωπηλούς καταναλωτές». Πρόκειται για συσκευές που, παρόλο που φαίνονται σβηστές, συνεχίζουν να τραβούν ρεύμα όσο είναι στην πρίζα, επιβαρύνοντας τον λογαριασμό μας έως και 30% ετησίως.

Οι 6 συσκευές που «κλέβουν» ρεύμα σε κατάσταση αναμονής:

Τηλεόραση: Το κόκκινο λαμπάκι που μένει αναμμένο σημαίνει ότι η συσκευή είναι σε ετοιμότητα. Αν δεν τη βγάζετε από την πρίζα, καταναλώνει σημαντική ενέργεια όλο το 24ωρο.

Router (Modem): Είναι από τις λίγες συσκευές που δεν κλείνουν ποτέ. Αν το κλείνετε το βράδυ που κοιμάστε ή όταν λείπετε στη δουλειά, η οικονομία στο τέλος του χρόνου θα σας εκπλήξει.

Φορτιστές κινητών: Πολλοί αφήνουν τον φορτιστή στην πρίζα ακόμα κι αν δεν είναι συνδεδεμένος με το τηλέφωνο. Ο μετασχηματιστής συνεχίζει να καταναλώνει ρεύμα, έστω και σε μικρή ποσότητα.

Υπολογιστές και Monitor: Η κατάσταση «αναστολής λειτουργίας» (sleep mode) δεν είναι το ίδιο με το κλείσιμο. Τα desktop PC ειδικά, είναι από τους μεγαλύτερους «κλέφτες» ενέργειας.

Μικροσυσκευές κουζίνας: Καφετιέρες, φούρνοι μικροκυμάτων με ψηφιακά ρολόγια και τοστιέρες τραβούν ρεύμα 24/7 όσο είναι συνδεδεμένες.



Κονσόλες παιχνιδιών: Το PlayStation και το Xbox σε κατάσταση "standby" για να κατεβάζουν updates καταναλώνουν σχεδόν όσο μια αναμμένη λάμπα.

3 Έξυπνα Tips για άμεση μείωση του λογαριασμού:

Χρήση Πολύπριζου με Διακόπτη: Η πιο απλή λύση. Με ένα πάτημα «κόβετε» το ρεύμα σε όλες τις συσκευές (π.χ. τηλεόραση, ηχεία, κονσόλα) ταυτόχρονα.

Χαμηλότερη θερμοκρασία στο πλυντήριο: Το 90% της ενέργειας του πλυντηρίου πηγαίνει στο ζέσταμα του νερού. Πλένοντας στους 30°C αντί για τους 60°C, μειώνετε το κόστος της πλύσης στο μισό.

Καθαρισμός πίσω από το ψυγείο: Η σκόνη στις αντιστάσεις στο πίσω μέρος του ψυγείου αναγκάζει το μοτέρ να δουλεύει περισσότερο. Ένας καθαρισμός ανά εξάμηνο εξοικονομεί ρεύμα και παρατείνει τη ζωή της συσκευής.

