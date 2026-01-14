Ξεκίνησε σήμερα, Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026, η υποβολή των αιτήσεων για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ σε κατοικίες φυσικών προσώπων που είναι ασφαλισμένες έναντι φυσικών καταστροφών. Με τη νέα απόφαση του υφυπουργού Γιώργου Κώτσηρα, καθορίζονται οι όροι και οι προθεσμίες για τη λήψη της έκπτωσης που μπορεί να φτάσει το 20%.

Ποιοι δικαιούνται τη μείωση

Για το 2026, η αξία ανακατασκευής ορίζεται στα 900 ευρώ ανά τ.μ., ενώ η έκπτωση κλιμακώνεται ως εξής:

Έκπτωση 20%: Για κατοικίες με φορολογητέα αξία έως 500.000 ευρώ, εφόσον ήταν ασφαλισμένες για ολόκληρο το 2025 έναντι σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας.



Για κατοικίες με φορολογητέα αξία έως 500.000 ευρώ, εφόσον ήταν ασφαλισμένες για ολόκληρο το 2025 έναντι σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας. Έκπτωση 10%: Για κατοικίες με φορολογητέα αξία άνω των 500.000 ευρώ.



Για κατοικίες με φορολογητέα αξία άνω των 500.000 ευρώ. Αναλογική έκπτωση: Εάν η ασφάλιση είχε διάρκεια μικρότερη του έτους (με ελάχιστο όριο τους 3 μήνες).

Τα 4 βήματα της διαδικασίας

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα, καθώς οι προθεσμίες είναι συγκεκριμένες:

Έως 16/2: Υποβολή αίτησης στην ψηφιακή πύλη myAADE (Εφαρμογές > myPROPERTY > Μείωση ΕΝΦΙΑ ασφαλισμένων κατοικιών).

Έλεγχος: Οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν ήδη στείλει τα στοιχεία των συμβολαίων και θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τις αιτήσεις έως τις 28/2.

Εκκαθάριση: Η ΑΑΔΕ θα διενεργήσει τον τελικό έλεγχο και η μείωση θα φανεί απευθείας στο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ 2026.

Υποστήριξη: Για απορίες, οι πολίτες μπορούν να καλούν στο 1521 ή να χρησιμοποιούν την ψηφιακή υπηρεσία my1521.

