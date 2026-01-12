Επιστροφή ενοικίου: Πληρώνεται η νέα δόση την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου – Ποιους αφορά και ποιες οι προϋποθέσεις

Αντίστροφη μέτρηση για τη νέα πληρωμή της ετήσιας επιστροφής ενοικίου (φορολογικό έτος 2024) από την ΑΑΔΕ. Τα ποσά θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων την Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2026, αρκώντας να πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια υποβολής.

Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους

Η πληρωμή αυτή δεν αφορά το σύνολο των δικαιούχων, αλλά μια συγκεκριμένη κατηγορία φορολογουμένων που προχώρησαν σε διορθώσεις ή καθυστερημένες δηλώσεις. Συγκεκριμένα, δικαιούχοι είναι όσοι κατά το διάστημα 13 έως 30 Δεκεμβρίου 2025:

Υπέβαλαν αρχική δήλωση για το φορολογικό έτος 2024.

για το φορολογικό έτος 2024. Κατέθεσαν τροποποιητική δήλωση , διορθώνοντας λάθη στον Πίνακα 6 του Ε1 (π.χ. λάθος ΑΦΜ ιδιοκτήτη, ποσό μισθώματος ή αριθμό παροχής ρεύματος).

, διορθώνοντας λάθη στον Πίνακα 6 του Ε1 (π.χ. λάθος ΑΦΜ ιδιοκτήτη, ποσό μισθώματος ή αριθμό παροχής ρεύματος). Πρόσθεσαν δαπάνες για κύρια κατοικία ή φοιτητική στέγη που είχαν παραληφθεί στην πρώτη υποβολή.

Αυτόματος επανυπολογισμός και IBAN

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι ο επανυπολογισμός του ποσού γίνεται αυτόματα με βάση τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από τις δηλώσεις. Ωστόσο, υπάρχει μια κρίσιμη προϋπόθεση για να μην υπάρξει εμπλοκή στην πίστωση:

Έγκυρος IBAN: Ο δικαιούχος πρέπει να έχει δηλώσει τον λογαριασμό του στην πύλη myAADE (myaade.gov.gr) ή μέσω της εφαρμογής myAADEapp.

Πού θα απευθυνθείτε για απορίες

Για όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα ή χρειάζονται διευκρινίσεις, η ΑΑΔΕ διαθέτει την υπηρεσία my1521:

Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), καθημερινά 07:00 – 20:00.

Ψηφιακά: Στην πλατφόρμα my1521, στην κατηγορία «Κοινωνική πολιτική & Επιδόματα».

