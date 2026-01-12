Επίδομα Ορεινών Περιοχών: Πώς θα πάρετε έως 600 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ – Δικαιούχοι και Προϋποθέσεις

Επίδομα Ορεινών Περιοχών: Πώς θα πάρετε έως 600 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ – Δικαιούχοι και Προϋποθέσεις

Σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για το ειδικό επίδομα που αφορά οικογένειες σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας. Η ενίσχυση καταβάλλεται εφάπαξ και στοχεύει στη στήριξη των νοικοκυριών που διαβιούν υπό δύσκολες γεωγραφικές συνθήκες.

Τα ποσά της ενίσχυσης

Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται με βάση το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα:

600 ευρώ: Για οικογένειες με ετήσιο εισόδημα έως 3.000 ευρώ.
300 ευρώ: Για οικογένειες με ετήσιο εισόδημα από 3.000,01 έως 4.700 ευρώ.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Το επίδομα αφορά οικογένειες (ζευγάρια με ή χωρίς παιδιά, καθώς και μονογονεϊκές οικογένειες) εφόσον:

  1. Τουλάχιστον ένα μέλος είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης κράτους-μέλους της Ε.Ε.
  2. Διαμένουν μόνιμα (τουλάχιστον την τελευταία διετία) σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ορεινές ή μειονεκτικές.
  3. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τα 4.700 ευρώ ετησίως.

Η διαδικασία της αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet.

Προθεσμία: Οι αιτήσεις υποβάλλονται παραδοσιακά από 1η Σεπτεμβρίου έως 30 Οκτωβρίου κάθε έτους.
Διασταύρωση στοιχείων: Η μόνιμη κατοικία αποδεικνύεται από τις φορολογικές δηλώσεις των δύο τελευταίων ετών.

Στην ιστοσελίδα του gov.gr υπάρχουν διαθέσιμες 19 αναλυτικές απαντήσεις για κάθε εξειδικευμένη περίπτωση, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν ακριβώς αν είναι δικαιούχοι πριν την υποβολή.

