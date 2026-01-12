IRIS: Μεγάλες αλλαγές από την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου – Διπλασιάζονται τα όρια πληρωμών

Σημαντικές ανατροπές στις ψηφιακές πληρωμές φέρνει η 15η Ιανουαρίου 2026. Το σύστημα IRIS αυξάνει τα όρια συναλλαγών, επιτρέποντας στους χρήστες να μεταφέρουν μεγαλύτερα ποσά άμεσα από το κινητό τους, ενώ δρομολογείται η διασύνδεση με το εξωτερικό.

Τα νέα αυξημένα όρια

Από την Πέμπτη, οι πολίτες και οι επαγγελματίες θα μπορούν να διακινούν ποσά έως και 1.000 ευρώ ημερησίως, αντί για τα 500 ευρώ που ίσχυαν μέχρι σήμερα. Συγκεκριμένα:

Συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών (P2P): Το ημερήσιο όριο αυξάνεται στα 1.000 ευρώ.

Πληρωμές προς επαγγελματίες (P2B): Το ημερήσιο όριο διαμορφώνεται επίσης στα 1.000 ευρώ.

Μηνιαίο πλαφόν ιδιωτών: Για τις μεταφορές μεταξύ φυσικών προσώπων τίθεται μηνιαίο όριο 5.000 ευρώ.

Επαγγελματικές συναλλαγές: Δεν υπάρχει μηνιαίο όριο αξίας, προσφέροντας πλήρη ευελιξία στις επιχειρήσεις.

IRIS και στην Ευρώπη από τον Ιούνιο

Η μεγάλη είδηση αφορά τη διασυνοριακή χρήση του συστήματος. Μέχρι τον Ιούνιο του 2026, η Ελλάδα αναμένεται να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία EuroPA (European Payments Alliance).

Ταξίδια: Οι Έλληνες θα πληρώνουν μέσω IRIS στο εξωτερικό χωρίς επιπλέον χρέωση.

Τουρισμός : Οι εγχώριοι επιχειρηματίες θα δέχονται άμεσες πληρωμές από ξένους τουρίστες με την ίδια ευκολία.

Διεθνής επέκταση: Σύμφωνα με τη Σταυρούλα Καμπουρίδου (CEO της ΔΙΑΣ), εξετάζεται ήδη η διασύνδεση και με χώρες εκτός ευρώ, όπως η Ινδία και η Κίνα.

Γιατί αλλάζουν τα δεδομένα;

Η υποχρεωτική χρήση του IRIS από όλες τις ατομικές επιχειρήσεις (από το 2025) και η τεράστια αποδοχή του από το κοινό (πάνω από 4,25 εκατ. χρήστες) κατέστησαν αναγκαία την αύξηση των ορίων. Πλέον, το IRIS αποτελεί την κύρια εναλλακτική απέναντι στα μετρητά και τις κάρτες, με μηδενικές ή ελάχιστες προμήθειες.

