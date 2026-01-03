Ανοίγει την Δευτέρα 5 Ιανουαρίου η «στρόφιγγα» των πληρωμών για χιλιάδες δικαιούχους του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ. Παράλληλα, το οικονομικό επιτελείο οριστικοποίησε το χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή έως και 3 ενοικίων σε συγκεκριμένες κατηγορίες ιδιοκτητών και ενοικιαστών, ένα μέτρο που αναμένεται να δώσει σημαντική «ανάσα» στα νοικοκυριά μέσα στο 2026.

Ποιοι πληρώνονται από τη Δευτέρα 5/1

Από την Δευτέρα έως την Παρασκευή, θα καταβληθούν συνολικά πάνω από 60 εκατ. ευρώ σε δικαιούχους. Αναλυτικά:

e-ΕΦΚΑ: Πληρωμές για εφάπαξ σε συνταξιούχους που η αίτησή τους ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Επίσης, καταβάλλονται επιδόματα ασθενείας και μητρότητας.



ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ): Καταβολή του επιδόματος ανεργίας, του βοηθήματος μακροχρονίως ανέργων και του επιδόματος μητρότητας σε αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες.

Προγράμματα Απασχόλησης: Πιστώνονται οι μισθοί σε συμμετέχοντες σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.

Επιστροφή 3 ενοικίων: Το χρονοδιάγραμμα

Το μέτρο αφορά την επιστροφή ποσών που προκύπτουν από τη φορολογική έκπτωση για όσους προχώρησαν σε ανακαίνιση ακινήτων ή συμμετέχουν σε προγράμματα «Κοινωνικής Αντιπαροχής».

Δικαιούχοι: Ιδιοκτήτες που διέθεσαν κενά ακίνητα για μακροχρόνια μίσθωση.



Ποσά: Η επιστροφή ισούται με έως και τρία μηνιαία μισθώματα, ανάλογα με τη διάρκεια της μίσθωσης και τα τετραγωνικά.

Πότε: Οι πρώτες πιστώσεις θα ξεκινήσουν να φαίνονται στα εκκαθαριστικά της ΑΑΔΕ εντός του πρώτου τριμήνου του 2026.

