Τέλη κυκλοφορίας 2026: Λήγει σήμερα η προθεσμία πληρωμής - Ποια είναι τα πρόστιμα

Εκπνέει σήμερα, Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, η προθεσμία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας 2026, με το αρμόδιο υπουργείο να έχει ξεκαθαρίσει πως δεν θα δοθεί καμία παράταση.

Όσοι ιδιοκτήτες οχημάτων δεν εξοφλήσουν εγκαίρως, θα βρεθούν αντιμέτωποι με ιδιαίτερα αυστηρά πρόστιμα, τα οποία –όπως έχει διευκρινιστεί– μπορούν να φτάσουν ακόμη και στο 100% του αρχικού ποσού.

Τσουχτερές προσαυξήσεις για τους ασυνεπείς

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, οι προσαυξήσεις επιβάλλονται κλιμακωτά, ανάλογα με τη διάρκεια της καθυστέρησης στην πληρωμή.

Αναλυτικά τα πρόστιμα:

- 25% πρόστιμο για πληρωμή έως 31 Ιανουαρίου 2026

- 50% πρόστιμο για πληρωμή έως 28 Φεβρουαρίου 2026

- 100% πρόστιμο για πληρωμή από 1η Μαρτίου 2026 και μετά

Με απλά λόγια, η καθυστέρηση μπορεί να διπλασιάσει το ποσό που καλείται να πληρώσει ο ιδιοκτήτης του οχήματος.

Πώς πληρώνονται τα τέλη κυκλοφορίας 2026

Η πληρωμή μπορεί να γίνει και χωρίς τη χρήση κωδικών TAXISnet, μόνο με:

- ΑΦΜ

- Αριθμό κυκλοφορίας οχήματος

Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη εξόφληση λήγει οριστικά στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Βήμα-βήμα η διαδικασία:

1. Επισκεφθείτε τη σελίδα myAADE

2. Επιλέξτε: Ψηφιακές Υπηρεσίες > myCAR > Οχήματα > Τέλη Κυκλοφορίας χωρίς TAXISnet

3. Εισάγετε ΑΦΜ, αριθμό κυκλοφορίας και έτος τελών κυκλοφορίας

4. Εκτυπώστε το ειδοποιητήριο και ολοκληρώστε την πληρωμή

