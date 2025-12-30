Επιστροφή έως και τριών ενοικίων το 2026 για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς

Σημαντική οικονομική ανάσα αναμένεται να λάβουν το 2026 περίπου 50.000 γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην περιφέρεια και αναγκάζονται να μισθώνουν κατοικία μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους. Η κυβέρνηση προχωρά σε επιστροφή έως και τριών ενοικίων, στο πλαίσιο ενός μόνιμου μέτρου στήριξης των δημοσίων λειτουργών που καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

Η ρύθμιση, η οποία αναμένεται να νομοθετηθεί στις αρχές του 2026, έχει ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης και δεν θα συνοδεύεται από εισοδηματικά κριτήρια.

Πώς διαμορφώνεται η τριπλή ενίσχυση

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό:

- Εντός του πρώτου τριμήνου του 2026 θα καταβληθεί αναδρομικά η επιστροφή ενός ενοικίου που αφορά μισθώσεις του 2024.

- Τον Νοέμβριο του 2026 θα ακολουθήσει η καταβολή δύο επιπλέον ενοικίων, τα οποία αντιστοιχούν στις δαπάνες μίσθωσης του 2025.

Από εκεί και πέρα, το μέτρο αποκτά μόνιμο χαρακτήρα, με επιστροφή δύο ενοικίων κάθε χρόνο.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι:

- γιατροί,

- νοσηλευτές,

- εκπαιδευτικοί,

που υπηρετούν εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης και έχουν μισθώσει κατοικία στην περιοχή όπου εργάζονται, επειδή δεν διαμένουν μόνιμα εκεί.

Βασική προϋπόθεση είναι η μισθωμένη κατοικία να βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με τον τόπο υπηρεσίας.

Τα ποσά που επιστρέφονται

- Το ανώτατο ποσό επιστροφής ορίζεται στα 800 ευρώ για κύρια κατοικία.

- Προβλέπεται προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

- Σε κάθε περίπτωση, το ποσό δεν μπορεί να ξεπερνά το 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης ενοικίου, όπως αυτή έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ.

Για να καταβληθεί το ανώτατο ποσό, το μηνιαίο ενοίκιο θα πρέπει να υπερβαίνει τα 800 ευρώ και να καταβάλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Πώς θα γίνουν οι πληρωμές

Η επιστροφή ενός ενοικίου για το 2024 θα γίνει αυτόματα, χωρίς αίτηση, βάσει των φορολογικών δηλώσεων που έχουν ήδη υποβληθεί.

Για τη διπλή επιστροφή ενοικίου που θα καταβληθεί τον Νοέμβριο του 2026 απαιτείται:

- να έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ η Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης (μισθωτήριο),

- να έχει δηλωθεί ο αριθμός μισθωτηρίου στη φορολογική δήλωση έτους 2025, η οποία θα υποβληθεί έως τον Ιούλιο του 2026.

Σε περιπτώσεις τροποποίησης μίσθωσης, αρκεί η δήλωση του αριθμού της τελευταίας ενεργής μίσθωσης. Αν ο αριθμός δεν έχει καταχωριστεί στο έντυπο Ε1, η ΑΑΔΕ θα προχωρά σε διασταυρωτικό έλεγχο μέσω των στοιχείων παροχής ρεύματος.

Τι σημαίνει στην πράξη

Η ρύθμιση στοχεύει να μειώσει το κόστος διαβίωσης για χιλιάδες δημόσιους λειτουργούς που στηρίζουν την υγεία και την εκπαίδευση στην περιφέρεια, ενισχύοντας παράλληλα την ελκυστικότητα των θέσεων σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες.

Πρόκειται για ένα από τα πιο ουσιαστικά μέτρα στεγαστικής στήριξης των τελευταίων ετών για εργαζόμενους στο Δημόσιο εκτός μεγάλων αστικών κέντρων.







