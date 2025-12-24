Σε λειτουργία η ψηφιακή εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ιδιωτικών Πρατηρίων Καυσίμων

Σε λειτουργία τέθηκε από χθες η νέα ψηφιακή εφαρμογή του Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας Ιδιωτικής Χρήσης, που υλοποιήθηκε από την ΑΑΔΕ. Η εφαρμογή αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση των ελέγχων και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου καυσίμων.
Με κοινή υπουργική απόφαση (Α1180/2025) των Γεώργιου Κώτσηρα, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, Λάζαρου Τσαβδαρίδη, Δημήτρη Παπαστεργίου και του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, καθορίζονται:
- τα στοιχεία που πρέπει να καταχωρίζονται στην εφαρμογή του Μητρώου,
- οι υπόχρεοι για την καταχώριση και επικαιροποίηση των στοιχείων, οι οποίοι είναι:
- οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας ιδιωτικών πρατηρίων καυσίμων,
- οι εγκαταστάτες συστημάτων παρακολούθησης εισροών – εκροών,
- οι φορείς παροχής υπηρεσιών ογκομέτρησης δεξαμενών.
Η προθεσμία για την αρχική καταχώριση των στοιχείων από τους υπόχρεους είναι τρεις μήνες και λήγει στις 23 Μαρτίου 2026.
Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή:
Εφαρμογές - Τελωνειακές ή Φορολογικές Υπηρεσίες - Συστήματα εισροών – εκροών καυσίμων - Ιδιωτικά πρατήρια υγρών καυσίμων.
Παράλληλα, από τις 23 Δεκεμβρίου 2025 ξεκίνησε και η εξάμηνη προθεσμία για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των συστημάτων παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών – εκροών στα ιδιωτικά πρατήρια, σύμφωνα με τις σχετικές ΚΥΑ.
Πληροφορίες και επικοινωνία
Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:
- Τηλεφωνικά: στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες 07:00–20:00
- Ψηφιακά: μέσω της υπηρεσίας my1521 (24/7), επιλέγοντας:
Θέματα Τελωνείων → Καύσιμα → Συστήματα εισροών – εκροών καυσίμων → Μητρώο Δεξαμενών Ιδιωτικών Πρατηρίων Καυσίμων
