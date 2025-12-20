Επίδομα παιδιού Α21: Δεν αλλάζει το ποσό το 2026, αλλά αυξάνεται το εισόδημα

Αλλαγές στο τελικό όφελος των δικαιούχων του επιδόματος παιδιού φέρνει το 2026, όχι όμως στα ίδια τα ποσά του Α21. Όπως ξεκαθάρισε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, οι φορολογικές ελαφρύνσεις που τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026 θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς το επίδομα, αυξάνοντας αισθητά το καθαρό διαθέσιμο εισόδημα των οικογενειών.

Παράδειγμα με σημαντικό όφελος

Μια πολύτεκνη οικογένεια με 4 παιδιά και ετήσιο εισόδημα 38.000 ευρώ λαμβάνει σήμερα:

168 ευρώ τον μήνα από το επίδομα παιδιού (Α21)

Με τη νέα φορολογική κλίμακα, η ίδια οικογένεια θα έχει:

επιπλέον 360 ευρώ τον μήνα από φοροελαφρύνσεις

συνολικό όφελος περίπου 4.300 ευρώ τον χρόνο, πέραν του επιδόματος

Α21 το 2026: Τι δεν αλλάζει

Καμία μεταβολή στα ποσά του επιδόματος

Ίδια εισοδηματικά κριτήρια

Πληρωμή ανά δίμηνο, όπως και τα προηγούμενα χρόνια

Οι αιτήσεις αναμένεται να ανοίξουν Φεβρουάριο ή Μάρτιο 2026 και θα ισχύουν για ολόκληρο το έτος. Νέα αίτηση απαιτείται μόνο αν υπάρχουν αλλαγές στοιχείων.

Όσοι δεν υπέβαλαν αίτηση το 2025, μπορούν να το κάνουν έως 15 Ιανουαρίου για εκκαθάριση εκκρεμοτήτων.

Ποσά επιδόματος παιδιού 2026

Τα ποσά παραμένουν σταθερά και διαμορφώνονται ως εξής:

1ο & 2ο παιδί: 70€, 42€ ή 28€ / μήνα

3ο παιδί και κάθε επόμενο: 140€, 84€ ή 56€ / μήνα

Το ποσό εξαρτάται από την εισοδηματική κατηγορία (Α, Β ή Γ).

Πότε πληρώνεται το Α21 το 2026

1η δόση: Τέλος Μαρτίου

2η δόση: Τέλος Μαΐου

3η δόση: Τέλος Ιουλίου

4η δόση: Τέλος Σεπτεμβρίου

5η δόση: Τέλος Νοεμβρίου

6η δόση: Τέλος Δεκεμβρίου



Το επίδομα παιδιού δεν αυξάνεται το 2026, όμως για πολλές οικογένειες το πραγματικό όφελος θα είναι μεγαλύτερο, χάρη στις νέες φοροελαφρύνσεις. Για όσους έχουν παιδιά, ειδικά πολύτεκνες οικογένειες, το αποτέλεσμα θα φανεί καθαρά… στο πορτοφόλι.

