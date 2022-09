ΕΕ: Πολιτική συμφωνία τριών σημείων για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας

Οι υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με μέτρα για τον μετριασμό των υψηλών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας.

Όπως αναφέρει tweet της τσεχικής προεδρίας κατέληξαν σε συμφωνία για:

#TTE Energy | DEAL! Ministers reached a political agreement on measures to mitigate high electricity prices: mandatory electricity demand reduction, cap on market revenues from inframarginal electricity producers and solidarity contribution from fossil fuels producers. pic.twitter.com/BLU4fxWNWj