Πώς θα δηλωθούν και θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν στο click away

Αναλογία μισθού και ειδικής αποζημίωσης με βάση υπολογισμού τα 534 ευρώ πρέπει να λάβουν οι εμποροϋπάλληλοι που θα εργαστούν για τις ανάγκες του click away.



Οι επιχειρήσεις της λιανικής που θα επιλέξουν να λειτουργήσουν με την μέθοδο της αγοράς από απόσταση, αντιμετωπίζονται σαν «κλειστές με κρατική εντολή» και γι αυτό θα μπορούν να διατηρήσουν σε αναστολή σύμβασης εργασίας όσους εργαζόμενους επιθυμούν, ανάλογα με τις λειτουργικές τους ανάγκες.



Αυτό όμως δεν σημαίνει πως οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν για τις ανάγκες των αγορών από απόσταση, από αύριο Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου έως και τις 7 Ιανουαρίου, μπορούν να παραμείνουν σε αναστολή σύμβασης.



Αντίθετα, όσοι εργοδότες απασχολήσουν εργαζόμενούς τους για τις ανάγκες των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων του click away, θα πρέπει να ανακαλέσουν τις αντίστοιχες αναστολές, ώστε ο μισθωτός να επιστρέψει σε ενεργή σύμβαση εργασίας για τον χρόνο που θα απασχοληθεί στην επιχείρηση.



Συμφωνα με την ΚΥΑ για τις αναστολές Δεκεμβρίου, η ανάκληση επιτρέπεται και για κλειστούς και για πληττόμενους. Οι επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή, μπορούν να προβαίνουν σε προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους για κάλυψη έκτακτων, πρόσκαιρων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών. Αντιστοίχως οι πληττόμενες μπορούν να προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων, όπως επίσης να θέτουν εκ νέου σε αναστολή συμβάσεων εργασίας ανεξάρτητα από το αν έχει ανακληθεί η αναστολή τους.





Σε κάθε περίπτωση για τις ημέρες, κατά τις οποίες θα ανακληθεί η αναστολή και η σύμβαση εργασίας θα ενεργοποιηθεί, ο εργοδότης οφείλει στον εργαζόμενο αναλογία του μισθού του.



Για παράδειγμα, έστω εμποροϋπάλληλος, με μισθό 800 ευρώ, σε αναστολή από 1η έως και 13 Δεκεμβρίου, ο οποίος ανακαλείται στην επιχείρηση στις 14 Δεκεμβρίου για τις ανάγκες του click away. Παραμένει εργαζόμενος έως και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Για τον Δεκέμβριο θα πρέπει να λάβει :



231 ευρώ από το κράτος για τις πρώτες 13 ημέρες του Δεκεμβρίου (αναλογία επί των 534 ευρώ).

490 ευρώ από τον εργοδότη για την περίοδο 14/12 – 31/12 (αναλογία του μισθού για τις ημέρες εργασίας)

Σύνολο 721 ευρώ.



Τι πρέπει να κάνουν οι εργοδότες



Δεδομένου ότι οι δηλώσεις αναστολών Δεκεμβρίου έχουν ξεκινήσει από τις 8 Δεκεμβρίου, οι εργοδότες που έχουν ήδη σπεύσει να δηλώσουν τους εργαζόμενους τους σε αναστολή, πρέπει να προβούν σε ανάκληση στο σύστημα «Εργάνη» ειδικά για τους εργαζόμενους που θα απασχολήσουν για την εξυπηρέτηση των αναγκών του click away.



Αντίθετα, οι εργοδότες που δεν έχουν υποβάλλει τις αρχικές δηλώσεις αναστολών για τον Δεκέμβριο μπορούν να το πράξουν απολογιστικά, δηλώνοντας τα χρονικά διαστήματα αναστολής του κάθε υπαλλήλου, ανάλογα με τον χρόνο που απασχολήθηκε ή δεν απασχολήθηκε εντός Δεκεμβρίου.



Οι δηλώσεις των αναστολών Δεκεμβρίου συνεχίζονται έως την 31η Δεκεμβρίου. Αυτό σημαίνει πως η δήλωση μπορεί να γίνει και εκ των υστέρων, αφού θα έχει παρέλθει η περίοδος των Χριστουγέννων και πριν την Πρωτοχρονιά...



Σε κάθε περίπτωση πάντως, εάν «συλληφθεί» εργαζόμενος δηλωμένος σε αναστολή να απασχολείται στον φυσικό χώρο εργασίας του, ισχύει πρόστιμο 1.200 ευρώ.