Ένεση η πανδημία στα μεγέθη της βιομηχανίας απορρυπαντικών

Με τις χλωρίνες και τα βιοκτόνα να κάνουν θραύση εν μέσω lockdown και τη ζήτηση να σταθεροποιείται σε υψηλά επίπεδα όσο οι λοιμωξιολόγοι συνιστούν αυξημένη επιφυλακή σε θέματα καθαριότητας, η βιομηχανία απορρυπαντικών - σε διεθνές και τοπικό επίπεδο - ευνοείται, παρά τις προκλήσεις λόγω της κρίσης στο κανάλι ho.re.ca.

Οι πωλήσεις των καθαριστικών ειδών το 2020 αναμένεται να φτάσουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, σε πολλές των περιπτώσεων, σύμφωνα με τους αναλυτές που μελετούν τα στοιχεία του β' τριμήνου των μεγάλων εταιρειών του κλάδου. Οι εταιρείες που πρωταγωνιστούν στην παγκόσμια αγορά απορρυπαντικών για οικιακούς χρήστες και επαγγελματίες είναι πολυεθνικές όπως Procter & Gamble, Unilever, Henkel, Reckitt Benckiser, με παρουσία και στην Ελλάδα μέσω θυγατρικών, καθώς και Lion Corporation, KAO Corporation, Church & Dwight Co., Inc., Wipro Consumer Care and Lighting κ.ά.

Σε τοπικό επίπεδο η συγκυρία ευνοεί τη δραστηριότητα και ελληνικών εταιρειών που παράγουν branded απορρυπαντικά ή προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας για τρίτους, όπως Εύρηκα, Rolco Βιανίλ, Ευρωχαρτική αλλά και τη δραστηριότητα επιχειρήσεων που πέρα από απορρυπαντικά παράγουν (ή εισάγουν) και καλλυντικά, όπως ο όμιλος Sarantis, η Παπουτσάνης (οι οποίες έχουν επίσης επεκτείνει τις γραμμές παραγωγής τους στα αντισηπτικά), ενώ η αγορά περιλαμβάνει και άλλες εταιρείες που αναπτύσσουν επίσης δραστηριότητα σε χαρτικά προϊόντα ή χημικά άλλων χρήσεων.

