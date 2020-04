Eurogroup: Αδιέξοδο μετά το ολονύχτιο θρίλερ - Εκπρόσωπος Σεντένο: «Είμαστε σε καλό δρόμο»

Το Eurogroup βρίσκεται σε «καλό δρόμο» για να καταλήξει σε συμφωνία όσον αφορά το πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού αλλά «δεν έχει φθάσει ακόμη» στην επίτευξή της, γνωστοποίησε ο Λουίς Ρέγκο, ο εκπρόσωπος του προέδρου του συμβουλίου των υπουργών Οικονομικών των χωρών μελών της ευρωζώνης Μάριο Σεντένο.

«Η δουλειά για μια φιλόδοξη οικονομική πολιτική της ΕΕ σε αντίδραση στην COVID-19 είναι σε καλό δρόμο, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμη εκεί. Η συνέντευξη Τύπου μεταφέρθηκε στις 10:00 ώρα Βρυξελλών (11:00 ώρα Ελλάδας). Καληνύχτα», ανέφερε σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο εκπρόσωπος του προέδρου του Eurogroup.

Το προτεινόμενο σχέδιο δεν βρήκε σύμφωνα όλα τα κράτη-μέλη, με συνέπεια η συνεδρίαση του κρίσιμου για το μέλλον της Ένωσης Eurogroup να διακοπεί. Η τηλεδιάσκεψη συνεχίστηκε μετά τα μεσάνυχτα, αλλά τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν σε συνέντευξη Τύπου στις 11 το πρωί σήμερα Τετάρτη, από τους Κλάους Ρέγκλινγκ (ESM), Μάριο Σεντένο και Πάολο Τζεντιλόνι.

Χθες αργά το βράδυ, οι πρόεδροι των Κοινοβουλίων επτά ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ των οποίων και της Ελλάδας, δήλωσαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να απαντήσει γρήγορα στις ανάγκες των πολιτών της, κινητοποιώντας πόρους «χωρίς προηγούμενο» μπροστά στην πανδημία του Covid-19, που υπονομεύει τις δημοκρατίες της ηπείρου.

«Η σοβαρότητα της κατάστασης συνεπάγεται, μέσα σε ένα πνεύμα αλληλεγγύης που αποτελεί το θεμέλιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, μια άνευ προηγουμένου κινητοποίηση πόρων, ιδίως στην ευρωζώνη», γράφουν απευθυνόμενοι στους προέδρους των κύριων θεσμών της ΕΕ.

«Έχουμε την υποχρέωση να αποδείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα κράτη μέλη της, είναι αποφασισμένα να δώσουν μια συγκεκριμένη και ταχεία ανταπόκριση στις προσδοκίες και τις ανάγκες των λαών μας», σε συνθήκες που «υπονομεύουν την ίδια τη σταθερότητα των δημοκρατιών μας», συνεχίζουν οι υπογράφοντες της επιστολής, πρόεδροι των Κοινοβουλίων της Ελλάδας, της Γαλλίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας, του Λουξεμβούργου και της Σλοβενίας.

Ζητούν επίσης την ενίσχυση της «ευρωπαϊκής βιομηχανικής κυριαρχίας για την παραγωγή των βασικών αγαθών και υλικών στον τομέα της δημόσιας υγείας», καθώς και «μηχανισμούς αλληλεγγύης» για την καλύτερη αντιμετώπιση πανδημιών.

