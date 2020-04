Eurogroup: Αδιέξοδο, διεκόπη η τηλεδιάσκεψη - Θα συνεχιστεί την Πέμπτη

Μετά από 16 ώρες συζητήσεων φτάσαμε κοντά σε συμφωνία αλλά δεν έχουμε ακόμα μία» ανακοίνωσε ο Μάριο Σεντένο μέσα από τον λογαριασμό του στο twitter.

Πράγμα που σημαίνει ότι η ολονύχτια συνεδρίαση κατέληξε σε «ναυάγιο». Υπενθυμίζεται ότι στόχος ήταν να υπάρξει κάποιο σχέδιο για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών από την κρίση του κορωνοϊού.

Σύμφωνα με τον ίδιο η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη θα συνεχιστεί την Πέμπτη.

«Στόχος μου παραμένει για ένα ισχυρό δίχτυ ασφαλείας για τις επιπτώσεις του covid-19 (για να προστατεύσουμε εργαζόμενους, επιχειρήσεις και χώρες) αλλά και για ένα σημαντικό σχέδιο ανάκαμψης» πρόσθεσε ο Μάριο Σεντένο στην ανάρτησή του.

After 16h of discussions we came close to a deal but we are not there yet.

I suspended the #Eurogroup & continue tomorrow, thu.

My goal remains: A strong EU safety net against fallout of #covid19 (to shield workers, firms &countries)& commit/ to a sizeable recovery plan pic.twitter.com/wLRhcbR9O1