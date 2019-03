Ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα ανακαλύφθηκε στον βυθό της Κύπρου. Ποια είναι η αξία του

Μεταξύ 5,5 και 8 τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδών, (155 δισ. έως 230 δισ. κ. μέτρα) με ασφαλή μέσο όρο τα 6,2 τρισ. κυβικά πόδια, είναι σύμφωνα με τις επίσημες προκαταρκτικές εκτιμήσεις των ExxonMobil-Qatar Petroleum το περιεχόμενο του Γλαύκου, που πλέον από χθες, μετά την ολοκλήρωση της γεώτρησης «Γλαύκος -1» έγινε και επίσημα κοίτασμα της Κυπριακής ΑΟΖ.



Σύμφωνα με το philenews.com, είναι το δεύτερο μεγαλύτερο κοίτασμα που ανακαλύφθηκε στον κόσμο το τελευταίο δωδεκάμηνο και το τρίτο μεγαλύτερο για το τελευταίο 24μηνο – το μεγαλύτερο ανακαλύφθηκε στη Σενεγάλη (15 τρισ.) και τη Ρωσία (11,5 τρισ.).



Η συνολική αξία του κοιτάσματος, με αυτά τα δεδομένα, υπολογίζεται μεταξύ $30 δισ. και $40 δισεκατομμύρια.



Με ένα διαφορετικό μέτρο, το κοίτασμα «Γλαύκος» αν εχρησιμοποιείτο για τις ανάγκες ηλεκτροπαραγωγής της Κύπρου, όπως θα αυξάνονται τα επόμενα χρόνια, θα μας αρκούσε μέχρι και το 2220, δηλαδή για τα επόμενα 200 χρόνια.



Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι τα 5,5 έως 8 δισ. κ. πόδια φυσικού αερίου, σημαίνουν 1 έως 1,5 δισ. ισοδύναμα βαρέλια πετρελαίου.



«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής ανακάλυψη στην κυπριακή ΑΟΖ και με βάση επίσημα στοιχεία είναι μια από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις παγκοσμίως τα τελευταία δύο χρόνια», ανέφερε ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης σε κοινές δηλώσεις με τον αντιπρόεδρο της ExxonMobil, Τρίσταν Άσπρεΐ.



Με βάση τα ανεπίσημα δεδομένα, το εύρος των ποσοτήτων του κοιτάσματος είναι από 4,4 τρισ. κ. πόδια μέχρι και 9 τρισ. κ. πόδια, ενώ οι υπολογιζόμενες αυτές ποσότητες, έχουν πολύ ψηλές πιθανότητες να αυξηθούν μετά από μια επιβεβαιωτική γεώτρηση, που πρέπει να αναμένεται σε 12 με 18 μήνες από τώρα, δηλαδή εντός του 2020.



Επίσημα, με βάση τις συμβατικές της υποχρεώσεις προς την Κυπριακή Δημοκρατία, η κοινοπραξία ExxonMobil – Qatar Petroleum, την απόφασή της για το αν θα κάνει ή όχι επιβεβαιωτική γεώτρηση θα πρέπει να την λάβει εντός των επόμενων 30 ημερών ενώ εντός 120 ημερών θα πρέπει να ενημερώσει την κυβέρνηση και για την ακριβή χρονική περίοδο που θα την πραγματοποιήσει.



Όλα τα δεδομένα, δείχνουν ότι αυτό θα γίνει και χρονικά προσδιορίζεται μεταξύ του τέλους 2019 και τέλους 2020, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι καθοριστικός παράγοντας για το πότε θα γίνει η επιβεβαιωτική γεώτρηση στο κοίτασμα «Γλαύκος» θα είναι ο καθορισμός και της επόμενης γεώτρησης, σε άλλο σημαντικό στόχο εντός του τεμαχίου 10.



Με την επίσημη ανακοίνωση του κοιτάσματος, συνεπάγεται η παραμονή της ExxonMobil στην Κύπρο τουλάχιστον για περίοδο 20ετίας, που υπολογίζεται ότι θα είναι η περίοδος εκμετάλλευσης του κοιτάσματος, και μαζί η δημιουργία υπαρκτών σημαντικών συνδεδεμένων με την Κύπρο οικονομικών και γεωπολιτικών συμφερόντων των ΗΠΑ.



Επίσης, η ExxonMobil και η ηγεσία της, που έχει ενθαρρυνθεί με τη διαπίστωση παγκοσμίου επιπέδου κοιτάσματος, είναι πολύ πιο έτοιμη και για διεύρυνση των εργασιών στην περιοχή και για επενδύσεις. Αυτό σημαίνει ότι πλέον μπαίνει στα πρακτικά επιχειρησιακά σχέδια το τερματικό υγροποίησης στην Κύπρο, ότι θα είναι πιο επιθετική σε γεωτρήσεις εντός του τεμαχίου 10 και ότι θα είναι πιο αποφασιστική στη διεκδίκηση δικαιωμάτων για άλλα τεμάχια.



Σε σχέση με τις επόμενες γεωτρήσεις στο τεμάχιο 10, τα στοιχεία δείχνουν ότι έχουν εντοπιστεί από την ExxonMobil πέραν των πέντε σημαντικών στόχων για πιθανές γεωτρήσεις.



Τα γεωλογικά δεδομένα του «Γλαύκου» που αναλύονταν μέχρι και χθες εντός του κοιτάσματος από το «Stena Icemax», αλλάζουν τα δεδομένα ως προς τις προτεραιότητες των γεωτρήσεων. Δηλαδή, ενώ μέχρι τώρα είχαν προτεραιότητα τα κοιτάσματα γεωλογικού τύπου «Δελφύνη» και ήταν σε δεύτερη μοίρα τα κοιτάσματα γεωλογικού τύπου «Γλαύκος», τώρα οι προτεραιότητες αντιστρέφονται.



Σε σχέση με την επέκταση των ενδιαφερόντων και της προσοχής της ExxonMobil και σε άλλες περιοχές της Κυπριακής ΑΟΖ, που επιβεβαίωσε δημόσια χθες και ο αντιπρόεδρος της ExxonMobil, οι πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι η ExxonMobil ήδη αγόρασε έναντι αρκετών εκατομμυρίων από τη νορβηγική PGS, όλα τα σεισμογραφικά δεδομένα του τεμαχίου 12, το οποίο πλην της έκτασης του κοιτάσματος «Αφροδίτη» έχει επιστραφεί στη Δημοκρατία και μπορεί να είναι διαθέσιμο. Επίσης, διασταυρωμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι κοιτάζει σοβαρά και προς το γειτονικό στο τεμάχιο 10, τεμάχιο 11.

7 γεωτρήσεις στους επόμενους 17 μήνες



Η επόμενη γεώτρηση στην κυπριακή ΑΟΖ αναμένεται να ξεκινήσει τον ερχόμενο Νοέμβριο και μέχρι το τέλος του 2020, προγραμματίζονται τουλάχιστον επτά γεωτρήσεις, δύο από την κοινοπραξία ExxonMobil – Qatar Petroleum και πέντε από την κοινοπραξία TOTAL- ENI.



Η πρώτη επόμενη γεώτρηση, αναμένεται να ξεκινήσει τον επόμενο Νοέμβριο από τις TOTAL – ENI και ενδεχομένως να αφορά επιβεβαιωτική γεώτρηση στο κοίτασμα «Καλυψώ». Από την εν λόγω κοινοπραξία, οι πέντε γεωτρήσεις που θα γίνουν μέχρι το τέλος του 2020, προγραμματίζονται για τα τεμάχια 3,6,7,8 και 11.



Αξίζει να σημειωθεί ότι, ήδη το τελευταίο δίμηνο έχουν συμπληρωθεί οι εξειδικευμένες έρευνες στους στόχους των γεωτρήσεων αυτών και μάλιστα έχει γίνει και η συλλογή των απαραίτητων δεδομένων από τα ακριβή σημεία των στόχων για την ετοιμασία των αιτήσεων για τις περιβαλλοντικές και άλλες άδειες. Μάλιστα, τα στοιχεία που συλλέγει ο «Φ», δείχνουν και γεωτρήσεις που θα είναι έκπληξη για τα γνωστά μέχρι τώρα γεωλογικά δεδομένα της ανατολικής Μεσογείου.



Από την πλευρά των ExxonMobil – Qatar Petroleum, αναμένονται δύο γεωτρήσεις στο ίδιο διάστημα. Η μία, επιβεβαιωτική στον «Γλαύκο». Η δεύτερη σε έναν από τους στόχους που ήδη εντόπισε στο τεμάχιο 10, που θα αξιολογήσει ως κύρια προτεραιότητα.



Συντελεστής επιλογής είναι πλέον και οι ζητούμενες ποσότητες για τερματικό στην Κύπρο. Θεωρείται βέβαιο για πολλούς λόγους ότι και αυτές οι δύο γεωτρήσεις θα γίνουν διαδοχικά όπως στη «Δελφύνη» και «Γλαύκο».



Αν και δεν αποκλείεται να γίνουν πριν τις αρχές του 2020, θα πρέπει να αναμένεται ότι οι δύο γεωτρήσεις θα γίνουν αμέσως μετά τον Απρίλιο του 2020. Κι αυτό επειδή, αφενός η κοινοπραξία έχει εκπληρώσει με τις δύο γεωτρήσεις τις συμβατικές της υποχρεώσεις για ερευνητικές γεωτρήσεις μέχρι τότε.



Επίσης, τον Απρίλιο του 2020 λήγει η πρώτη περίοδος της σύμβασης για το τεμάχιο 10, οπότε θα πρέπει να γίνει διαπραγμάτευση και ανανέωσή της, μέσω της οποίας θα καθοριστούν οι υποχρεώσεις της κοινοπραξίας για το νέο γεωτρητικό πρόγραμμα, οπότε θα είναι λογικό να περιληφθούν σε αυτό οι νέες γεωτρήσεις.



Ακόμα, είναι αναμενόμενο ότι οι δύο γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ, να συνδυαστούν για επιχειρησιακούς λόγους, και με τη γεώτρηση στο τεμάχιο 3 της αιγυπτιακής ΑΟΖ που απέκτησε πρόσφατα τα δικαιώματα η ExxonMobil



Εντωμεταξύ βίντεο από τη στιγμή στιγμή που το γεωτρύπανο της ExxonMobil χτυπά στον «Γλαύκο» δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter o Yπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης.



Σημείωσε πως πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις παγκοσμίως τα τελευταία δύο χρόνια και την μεγαλύτερη μέχρι στιγμής ανακάλυψη στην κυπριακή ΑΟΖ.

@ExxonMobil & @QatarPetroleum make a world-class discovery offshore #Cyprus at #Glaucus. A high-quality reservoir 5-8 TCF of #NatGas is added to the country’s reserves and demonstrates the emergence of the Republic‘s #EEZ as an alternative indigenous source of supply to the #EU. pic.twitter.com/BkE0VKrKTS